08 октября 2024, 15:26

Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по берегу Москвы-реки. Кадры с велопрогулки он опубликовал в своем Telegram-канале.

Пашинян решился покататься, несмотря на непогоду. Он надел шлем и взял с собой проводные наушники.

«На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, сегодня у нас была велосипедная прогулка», - отметил премьер Армении.

Во вторник, 8 октября, проходит саммит Содружества Независимых Государств.

Пашинян прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили «Известия» , глава государства в начале встречи указал на динамичное развитие отношений РФ и Армении. По его словам, по итогам 2024 года товарооборот стран может вырасти до рекордных 14–16 миллиардов долларов.

Одной из главных тем встречи Путина и Пашиняна назвали вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Армения Владимир Путин Содружество независимых государств Москва Никол Пашинян
06 октября 2024, 11:35
«Как из двух ведер». Москвичей предупредили о мощных ливнях с грозой
РИА «Новости»
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В ночь на 7 октября в Москве пройдут ливни, во время которых выпадет до 20 миллиметров осадков. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он допустил, что помимо дождей в столице будет и гроза. По его словам, в октябре такое встречается очень редко: раз в три-четыре года.

«В ночь на понедельник при прохождении теплого фронта будет как из ведра - вернее, из двух ведер, поскольку ожидается до 20 миллиметров осадков», - с иронией отметил синоптик.

Столбики термометров ночью опустятся до 8-11 градусов, добавил Тишковец. По его мнению, в понедельник температура повысится до 15-18 градусов. Дожди не прекратятся, но их интенсивность уменьшится. Также эксперт предупредил, что за сутки (с вечера воскресенья до вечера понедельника) в Москве выпадет до 29 миллиметров осадков, что составляет 41% от месячной нормы.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предположила, что заморозки в Москве и Подмосковье начнутся в середине октября. Первый снег может выпасть после 15 октября, допустила она.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
04 октября 2024, 22:27
Собянин рассказал, когда в Москве начнется отопительный сезон
Freepik
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В Москве с 7 октября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Московский глава отметил, что ожидается понижение температуры, поэтому власти приняли решение приступить к включению отопления.

«Работа проводится поэтапно. В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», - пояснил Собянин.

Мэр столицы отметил, что городские системы и тепловые сети готовы к осенне-зимнему периоду.

Жители Подмосковья смогут узнать о графике подключения отопления онлайн на платформе «Добродел». Для этого нужно зарегистрироваться в системе и ввести свой адрес.

Отопление Сергей Собянин Москва
01 октября 2024, 19:17
Президиум правительства Москвы утвердил проекты создания новых рабочих мест
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На заседании президиума правительства Москвы утвердили новые проекты по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Он сообщил, что в Новой Москве построят фабрику по производству элементов каркаса и отделки, а в районе Фили-Давыдково появится новый бизнес-центр. Эти объекты, по словам Собянина, возведут на деньги инвесторов.

Всего, по оценкам мэра, эти объекты предоставят свыше четырех тысяч новых рабочих мест.

Еще один бизнес-центр возведут в Нижегородском районе на востоке столицы в 2027 году. Проект представила девелоперская компания COLDY.

«В результате у москвичей появится возможность работать в шаговой доступности от дома, у бизнеса - новая точка для роста, а город получит новый импульс развития перспективной локации, снижение уровня маятниковой миграции и нагрузки на транспортную систему», - заявил операционный директор компании Алексей Синявский.

В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики отметили, что программа существует уже четыре года и охватила почти все районы.

Благоустройство Строительство Правительство Москвы Москва
30 сентября 2024, 19:15
Ефимов: на станции метро «Рублево-Архангельское» начали подготовку к проходке тоннелей
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На стройплощадке будущей станции «Рублево-Архангельское» установили две монтажно-щитовые камеры с обеих сторон будущей платформы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции „Липовая Роща“. Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции „Ильинская“», - рассказал он.

После открытия линия свяжет деловой центр Москва-Сити и район Рублево-Архангельское, сделав метро более доступным для 800 тысяч москвичей. При этом с нее можно будет пересесть на четыре других линии метро и Московское центральное кольцо.

Всего предстоит разработать более 44 кубометров грунта. Для создания постоянного фундамента копают узкие и глубокие траншеи. Позже камеры объединят в единый котлован.

«В одной из будущих камер выполнена цементация скальных грунтов для устройства ограждающей конструкции, а в другой приступили к созданию форшахты», - рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Форшахта задает направление, в котором разрабатывают грунт, и защищает будущий тоннель от обрушения.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о проходческом щите, строящем тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха».

Строительство Метро Метро Москвы

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