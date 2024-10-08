Пашинян прокатился на велосипеде по Москве

Пашинян решился покататься, несмотря на непогоду. Он надел шлем и взял с собой проводные наушники.

«На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, сегодня у нас была велосипедная прогулка», - отметил премьер Армении.

Во вторник, 8 октября, проходит саммит Содружества Независимых Государств.

Пашинян прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили «Известия» , глава государства в начале встречи указал на динамичное развитие отношений РФ и Армении. По его словам, по итогам 2024 года товарооборот стран может вырасти до рекордных 14–16 миллиардов долларов.

Одной из главных тем встречи Путина и Пашиняна назвали вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.