04 октября 2024, 22:27

Собянин рассказал, когда в Москве начнется отопительный сезон

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В Москве с 7 октября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Московский глава отметил, что ожидается понижение температуры, поэтому власти приняли решение приступить к включению отопления.

«Работа проводится поэтапно. В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», - пояснил Собянин.

Мэр столицы отметил, что городские системы и тепловые сети готовы к осенне-зимнему периоду.

Жители Подмосковья смогут узнать о графике подключения отопления онлайн на платформе «Добродел». Для этого нужно зарегистрироваться в системе и ввести свой адрес.

Отопление Сергей Собянин Москва
01 октября 2024, 19:17
Президиум правительства Москвы утвердил проекты создания новых рабочих мест
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На заседании президиума правительства Москвы утвердили новые проекты по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Он сообщил, что в Новой Москве построят фабрику по производству элементов каркаса и отделки, а в районе Фили-Давыдково появится новый бизнес-центр. Эти объекты, по словам Собянина, возведут на деньги инвесторов.

Всего, по оценкам мэра, эти объекты предоставят свыше четырех тысяч новых рабочих мест.

Еще один бизнес-центр возведут в Нижегородском районе на востоке столицы в 2027 году. Проект представила девелоперская компания COLDY.

«В результате у москвичей появится возможность работать в шаговой доступности от дома, у бизнеса - новая точка для роста, а город получит новый импульс развития перспективной локации, снижение уровня маятниковой миграции и нагрузки на транспортную систему», - заявил операционный директор компании Алексей Синявский.

В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики отметили, что программа существует уже четыре года и охватила почти все районы.

Благоустройство Строительство Правительство Москвы Москва
30 сентября 2024, 19:15
Ефимов: на станции метро «Рублево-Архангельское» начали подготовку к проходке тоннелей
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На стройплощадке будущей станции «Рублево-Архангельское» установили две монтажно-щитовые камеры с обеих сторон будущей платформы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Одна из монтажно-щитовых камер предназначена для старта двух шестиметровых щитов, которые пройдут до перспективной станции „Липовая Роща“. Со второй площадки еще два тоннелепроходческих комплекса такого же диаметра отправятся к будущей станции „Ильинская“», - рассказал он.

После открытия линия свяжет деловой центр Москва-Сити и район Рублево-Архангельское, сделав метро более доступным для 800 тысяч москвичей. При этом с нее можно будет пересесть на четыре других линии метро и Московское центральное кольцо.

Всего предстоит разработать более 44 кубометров грунта. Для создания постоянного фундамента копают узкие и глубокие траншеи. Позже камеры объединят в единый котлован.

«В одной из будущих камер выполнена цементация скальных грунтов для устройства ограждающей конструкции, а в другой приступили к созданию форшахты», - рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Форшахта задает направление, в котором разрабатывают грунт, и защищает будущий тоннель от обрушения.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о проходческом щите, строящем тоннель между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха».

Строительство Метро Метро Москвы
26 сентября 2024, 20:26
Смотровая площадка PANORAMA360 запустила конкурс для школьников
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16 сентября в продолжение празднования Дня города смотровая площадка на 89 этаже PANORAMA360 запускает конкурс для школьников «Юный экскурсовод». Цель конкурса — пробудить у школьников Москвы и Московской области интерес к истории и культуре Москвы, а также помочь им выбрать будущую профессию. Для участия в творческом состязании одноклассники должны объединиться, ведь на кону — победа всего коллектива и оригинальный приз.

Победителей ждет посещение смотровой площадки PANORAMA360, расположенной на 89 этаже Башни «Федерация. Восток», а также групповой экскурсии на выбор: «Небоскребы - чудеса инженерии» или «Интерактивный урок москвоведения на 89 этаже».

В конкурсной работе необходимо рассказать про пеший маршрут по историческим достопримечательностям и любимым местам столицы в формате экскурсии. Также важно отразить культурно-историческую ценность выбранных локаций и побудить участников и наблюдателей конкурса повторить заданный маршрут по Москве.

«Будущее России и Москвы в частности находится в руках подрастающего поколения, поэтому смотровая площадка PANORAMA360 всегда рада поддержать творческие начинания юных дарований и развить их веру в свой потенциал» , - комментирует генеральный директор управляющей компании PANORAMA360 Артур Норикович Шакарян.

Для участия класс может выбрать удобный формат: съёмку вертикального видеоролика или создание стенгазеты по тематике конкурса. В каждом из них будет выбрано по 3 победителя по итогам общего голосования в официальной группе PANORAMA360 ВКонтакте https://vk.com/pnr360. Прислать видеоработы на почту konkurs@pnr360.ru можно с 16 сентября до 14 октября. Участвовать могут учащиеся с 1 по 11 класс.

Полный перечень правил - на сайте.

Организатор: ООО «СП-КАПИТАЛ», ИНН 7703428522, КПП 770301001, ОГРН 1177746563576, юр. адрес: 123112 Москва, Пресненская набережная, д. 6, с. 2, офис 4414.

Экскурсии Школьники Москва
26 сентября 2024, 14:54
Ефимов: дорога вблизи Варшавского шоссе в ТиНАО готова почти на четверть
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Четырехполосная дорога в Щербинке, которая соединит Южную улицу и Залинейный переулок, готова на четверть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С момента присоединения к Москве в ТиНАО было построено и реконструировано более 400 километров дорог. И мы продолжаем активно развивать транспортный каркас новых округов», - отметил он.

Ефимов добавил, что насыпь дороги уже готова, сейчас укладывают полотно и инженерные коммуникации. Жители Щербинки получат удобные выезды на Варшавское шоссе и к станции МЦД-2 «Остафьево».

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что Южную улицу и Залинейный переулок тоже расширят до четырех полос, а возле станции сделают разворотное кольцо.

«Также в рамках проекта оборудуют пешеходный тротуар и велосипедную дорожку, вдоль автодороги сделают наружное освещение», - подчеркнул он.

Кроме того, на дороге установят три светофора и автоматическую систему управления движением, а также благоустроят окрестности.

Ранее мэр Сергей Собянин открыл новый участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, которую через два года хотят соединить с Московским скоростным диаметром.

Благоустройство Строительство Дороги ТиНАО Москва

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