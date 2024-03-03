03 марта 2024, 21:21

Столичная компания более чем в полтора раза увеличила выпуск дизайнерских украшений

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Московская компания, создающая дизайнерские украшения, за прошлый год увеличила выпуск продукции на 65%. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

По словам Степановой, в Москве растет производство украшений, которые пользуются интересом у потребителей.

По словам Антонова, в прошлом году производитель пересмотрел бизнес-стратегию. Сохранив работу с оптовыми покупателями, компания также создала интернет-магазин для конечных потребителей с доставкой по всей России и странам СНГ.

Правительство Москвы разработало комплекс мер, направленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. И эти меры эффективно реализуются. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся около 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду и обувь, косметику и лекарства, мебель и сложную технику.

Московские власти поддерживают малый, средний и крупный бизнес. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Компания «Клевер Jewelry» выпускает украшения с растительным дизайном: в виде ягод, цветов и листьев. Уникальный подход производителя в том, что форма для каждого украшения берется индивидуально с отдельного растительного элемента и изготавливается его точная копия в металле. После этого по пресс-форме создают украшение. В итоге каждое из них получается уникальным и неповторимым.

01 марта 2024, 10:07
Ефимов: автопроизводители Москвы увеличили объем производства более чем на 40% в 2023 году
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Работающие в отрасли автомобилестроения предприятия Москвы в 2023 году увеличили объем производства на 40,4% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил что в городе работает около 30 предприятий, занимающихся выпуском автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов. Эти компании в 2023 году нарастили выпуск продукции на 40,4% по сравнению с предшествующим годом.

«В частности, в Москве на 30,7% выросло производство кузовов, на 88,8% - комплектующих и принадлежностей», - рассказал Ефимов.

Значительному росту объема производства автопроизводителей помогла поддержка города. Для предприятий доступны более 20 различных инструментов.

В Южном административном округе ведущий производитель кузовных деталей - компания «ААТ» - получил земельный участок для нового завода. Землю город передал в рамках реализации инвестиционного проекта. Предприятие заработало в конце 2022 года и теперь выпускает до 12 миллионов единиц продукции.

Компания «Итэлма», занимающаяся разработкой и производством электроники, которую используют в том числе в автомобилях, сейчас строит на территории ЮАО инженерный центр. Участок площадью в 0,44 гектара в Нагатинском районе фирма получила также в рамках инвестпроекта.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что в столице активно развивается производство электротранспорта. Для них даже открыли специальный кластер, где компании могут вести тесное сотрудничество.

«Межотраслевой кластер электромобилестроения сегодня объединяет около 60 ведущих производителей кузовных деталей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций», - рассказал он.

Рост показали московские компании из сферы не только автомобилестроения, но и обрабатывающей промышленности. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что показатели этого сектора в прошлом году выросли на 18,5%.

Общее число промышленных компаний в городе составляет более 4,2 тысячи и ежегодно увеличивается за счет привлекательности Москвы для инвесторов. По поручению мэра в столице создали комфортные условия для всех предприятий, а также ввели более 20 мер поддержки, включая целевые займы и субсидии.

Машины Экономика Промышленность Москва
29 февраля 2024, 10:08
Ефимов: подрядчик отреставрирует четыре объекта культурного наследия в ЦАО Москвы
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В столице выбрали подрядчика, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в Центральном административном округе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам конкурса определен подрядчик, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в центре Москвы, в том числе одну из визитных карточек столицы - памятник Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. Также специалисты приведут в порядок памятники Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурную композицию „Булыжник - оружие пролетариата“ в парке Декабрьского восстания на улице 1905 года», - рассказал Ефимов.

Реставрацию произведений монументального искусства в ЦАО завершат через 600 дней после подписания контракта, добавил заместитель мэра Москвы.

Во время восстановительных работ специалисты очистят памятники культурного наследия от биологических и атмосферных загрязнений, следов строительных растворов и пятен краски, высолов и ржавчины. После этого каменные поверхности монументов укрепят, заполнят сколы и дефекты, а также запечатают трещины. Все утраченные элементы реставраторы полностью воссоздадут.

На следующем этапе проведут гидрофобизацию и антисептирование объектов. Это нужно, чтобы влага не проникала в неполированные поверхности. Также работы предотвратят образование плесени, грибков и других микроорганизмов, разрушающих материалы памятников.

Департамент культурного наследия Москвы будет контролировать процесс реставрации. Работы пройдут в соответствии с согласованной документацией.

«При проведении конкурсов на реставрацию памятников культуры особое внимание город уделяет квалификации претендентов, наличию опыта выполнения аналогичных работ, а также лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и других документов, подтверждающих необходимые компетенции», - отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Недвижимость Москва
28 февраля 2024, 09:08
Ефимов: инвестора для развития незастроенной территории Фили-Давыдкова выберут на торгах
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Комплексным развитием незастроенной территории в московском районе Фили-Давыдково займется победитель объявленных торгов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

У предлагаемого для инвесторов участка для редевелопмента хорошая транспортная доступность. Рядом находится станция метро «Минская», а также одноименная платформа МЦД-4. Кроме того, для водителей работают удобные выезды на Минскую улицу и проспект Генерала Дорохова.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что недавние изменения в Правила землепользования и застройки для параметров объектов капитального строительства распространятся и на этот участок, а продолжение работы по улучшению транспортной доступности сделает жилье на Староволынской улице привлекательным.

«На данный момент ведется разработка градостроительной документации для строительства и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети», - добавила она.

Для участия в аукционе потенциальным инвесторам, которые отвечают всем требованиям организаторов, достаточно подать заявку до 11 апреля. Сами торги состоятся 23 апреля.

Решение о комплексном развитии незастроенной территории Фили-Давыдкова принял мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках программы в столице на месте бывших промышленных зон появятся жилые кварталы с инфраструктурой и торговыми площадями.

Сейчас на разных стадиях реализации находятся 228 проектов, а общая площадь участков для комплексного развития составляет около 2,7 тысячи гектаров. Эту работу ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Он пояснил, что речь идет об участке на Староволынской улице общей площадью 7,94 гектара.

«Там планируется возвести 300 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции могут составить почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект - около двух миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать не менее четырех тысяч рабочих мест», - заявил Ефимов.

Заместитель мэра Москвы добавил, что это первый участок, право на который выставили на торги в рамках новой программы комплексного развития застроенных территорий. Ее применяют к участкам, которые находятся в собственности субъекта или государства. Права третьих лиц на эту землю не распространяются.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что победителя торгов наделят правом возвести в районе Фили-Давыдково 150 тысяч квадратных метров жилья и общественно-деловые объекты такой же площади.

Инвестиции Благоустройство Строительство Недвижимость Москва
26 февраля 2024, 14:30
Столичная компания нарастила выпуск оборудования для промышленной роботизации более чем в 2 раза
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Столичный производитель оборудования для автоматизации и роботизации технологических процессов «Интеллектуальные робот-системы» в 2023 году увеличил выпуск более чем вдвое. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва каждый год укрепляет свое положение на рынке инновационных технологий, отметил Овчинский. По его словам, каждое третье предприятие в столице относится к высокотехнологичным. Для таких компаний в городе создали комфортный инвестиционный климат и разработали широкий набор мер поддержки, помогающих развитию, обратил внимание министр правительства Москвы.

«Например, в 2023-м столичный производитель изготовил 325 устройств для автоматизации и роботизации технологических процессов, что более чем вдвое превышает показатели 2022 года», - сказал Овчинский.

Системы, выпущенные столичной компанией, используют на 260 заводах в пяти регионах России, добавил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Предприятие предлагает свыше 20 решений, включая оборудование для автоматизации и роботизации сварки, лазерной обработки и резки, напыления и дробеструйной обработки. По словам директора компании Антона Бычковского, благодаря высокому темпу роста производитель вдвое увеличил количество рабочих мест.

«В планах также значительно увеличить объем выпускаемой продукции и осваивать новую номенклатуру оборудования. Мы активно работаем над развитием производственной базы предприятия», - отметил Бычковский.

На сегодняшний день в столице работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

По поручению мэра столицы в городе реализуют комплекс мер, способствующих развитию производства и росту инвестиционной привлекательности Москвы для российских промышленников. В городе сложились комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

Московским предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, в том числе целевые займы и субсидии. Также действует ряд антикризисных инструментов.

Промышленность Москва

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