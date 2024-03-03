Столичная компания более чем в полтора раза увеличила выпуск дизайнерских украшений

По словам Степановой, в Москве растет производство украшений, которые пользуются интересом у потребителей.

По словам Антонова, в прошлом году производитель пересмотрел бизнес-стратегию. Сохранив работу с оптовыми покупателями, компания также создала интернет-магазин для конечных потребителей с доставкой по всей России и странам СНГ.

Правительство Москвы разработало комплекс мер, направленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. И эти меры эффективно реализуются. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся около 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду и обувь, косметику и лекарства, мебель и сложную технику.

Московские власти поддерживают малый, средний и крупный бизнес. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Компания «Клевер Jewelry» выпускает украшения с растительным дизайном: в виде ягод, цветов и листьев. Уникальный подход производителя в том, что форма для каждого украшения берется индивидуально с отдельного растительного элемента и изготавливается его точная копия в металле. После этого по пресс-форме создают украшение. В итоге каждое из них получается уникальным и неповторимым.