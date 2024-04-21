21 апреля 2024, 11:07

Мощный ветер обрушится на Москву

Пресс-служба МЧС
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Жителей и гостей Москвы предупредили о надвигающейся непогоде. На столицу в течение пары часов обрушится мощный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В ближайшие два часа с сохранением до 20:00 21 апреля в Москве ожидаются порывы вера 13–18 метров в секунду», - предупредили в ведомстве.

Автомобилистам посоветовали не превышать скорость, парковаться вдали от деревьев, не совершать резкие маневры и соблюдать дистанцию до едущих впереди машин. Пешеходам, находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

«Будьте внимательны и осторожны!» - призвали в ГУ МЧС.

Ранее, 19 апреля, сильный ветер повалил деревья в Москве , а также сорвал металлический лист с крыши пятиэтажного здания. Столичные парки временно закрыли в преддверии шторма.

Прогноз погоды Шторм Погода в Москве Парки Москва
20 апреля 2024, 16:16
Дикий заяц обосновался на территории ЖК в центре Москвы
РИА «Новости»
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В центре Москвы заметили дикого зайца. Животное несколько дней бегает на территории жилого комплекса «Сердце столицы», сообщила «360» жительница дома Екатерина.

«Уже где-то третий день бегает, первый раз увидели его в четверг», - уточнила она.

Екатерина отметила, что жильцы звонили в «Дом зайца» с просьбой отловить животное и отпустить его на волю.

«Вчера к нам приезжали ловить его, но не нашли», - объяснила она.

Москвичка добавила, что ночью зайца вновь заметили, кто-то из соседей покормил его.

«Все переживают за него, и пока никто не знает, как ему будет лучше», - заключила девушка.

На днях жители Юго-Западного округа Москвы заметили в подъезде дома черную змею. Они сразу же обратились в экстренные службы. Других подробностей пока не поступало.

Животные Москва
20 апреля 2024, 13:14
Свыше 160 московских компаний поучаствовали в международной выставке «Нефтегаз»
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Международная выставка оборудования для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2024» проходила в Москве с 15 по 18 апреля. В ней участвовали свыше 900 компаний из 12 стран, в том числе 160 столичных предприятий. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что представили московские производители кабелей, труб, датчиков и другой продукции.

Безаналоговые производства Одно из столичных предприятий - компания «Промприбор-Р». На выставке она презентовала линейку датчиков, среди которых новое устройство газоанализатора. У него есть четыре сенсора, которые могут автоматически определять концентрацию токсичных и взрывоопасных веществ в воздухе: метана, кислорода, угарного газа и сероводорода. Особенность прибора в том, что комплектацию и состав сенсоров можно менять.

Столичные производства выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации. А для предпринимателей действует ряд мер поддержки и антикризисных инструментов, которые помогают бизнесу процветать.

Полное импортозамещение Еще одна столичная компания ГК «Москабельмет» представила нагревательные, геофизические кабели, а также кабели для связи и управления, изготовленные с использованием высокотехнологичного оборудования. Генеральный директор группы компаний Павел Моряков отметил, что товары «Москабельмета» полностью заменяют продукцию ушедших с рынка производителей.

Москва - это центр отечественной промышленности. В городе работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. Каждый год в столице появляются десятки средних и крупных предприятий и около сотни малых.

Новые решения для России Столичные предприятия, отметил Овчинский, предлагают новые решения для российской нефтегазовой отрасли в условиях внешних ограничений.

По прогнозам Морякова, к 2030 году в России будут использовать всего 2-3% иностранных кабелей от общего числа.

Другой столичный производитель в области оборудования для нефтегазового комплекса - «Полипластик» - занимается созданием гибких полимерных армированных труб. Их применяют при строительстве нефтесборных промысловых трубопроводов. Также производитель выпустил новую продукцию для отопления, водоотведения и защиты кабеля. Ее и показали на выставке.

Старший инженер Георгий Дзененко «Промприбор-Р» рассказал, что этому датчику нет аналогов со всем мире. Его создавали специально для условий Арктики.

Выставки Газ Строительство Нефть Арктика Правительство Москвы Москва
20 апреля 2024, 08:28
Московские парки возобновили работу 20 апреля
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Столичные парки возобновили работу 20 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале Мосгорпарка.

«Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок», - передали в учреждении.

Накануне, 19 апреля, на столицу обрушилась непогода: сильный ветер с дождем. Из-за неблагоприятных погодных условий в городе закрыли некоторые общественные места , в том числе парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. Штормовой ветер валил деревья , срывал крыши со зданий.

В Подмосковье местами выпало 45% от месячной нормы осадков. Минтранс Московской области даже призвал водителей отказаться от поездок по трассе М-11 в эти выходные.

В некоторых регионах России выпал весенний снег.

Работа Погода Зоопарки Парки
19 апреля 2024, 15:17
Сильный ветер повалил деревья в Москве
Соцсети
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Ветер в Москве усилился и местами повалил деревья. Непогода сохранится до вечера 19 апреля, сообщил Комплекс городского хозяйства столицы.

«Сильный ветер сохранится до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 19 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев», - заявила пресс-служба ведомства.

Городские службы распилят и увезут поваленные деревья. Москвичей призвали соблюдать осторожность.

Из-за сильного ветра в регионе объявили штормовое предупреждение.

Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы - ввела дополнительные осмотры инфраструктуры, мобилизовала 57 ремонтных бригад энергетиков и выделила дополнительный транспорт для выезда к местам аварий. В городе закрыли парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк.

Снегопад обрушился на Ленинградскую и Новгородскую области. «Автодор» сообщил об ограничении скорости на трассе М-11 «Нева» и призвал не выезжать на летней резине.

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