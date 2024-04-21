Мощный ветер обрушится на Москву

Международная выставка оборудования для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2024» проходила в Москве с 15 по 18 апреля. В ней участвовали свыше 900 компаний из 12 стран, в том числе 160 столичных предприятий. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что представили московские производители кабелей, труб, датчиков и другой продукции.

Безаналоговые производства Одно из столичных предприятий - компания «Промприбор-Р». На выставке она презентовала линейку датчиков, среди которых новое устройство газоанализатора. У него есть четыре сенсора, которые могут автоматически определять концентрацию токсичных и взрывоопасных веществ в воздухе: метана, кислорода, угарного газа и сероводорода. Особенность прибора в том, что комплектацию и состав сенсоров можно менять.

Столичные производства выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации. А для предпринимателей действует ряд мер поддержки и антикризисных инструментов, которые помогают бизнесу процветать.

Полное импортозамещение Еще одна столичная компания ГК «Москабельмет» представила нагревательные, геофизические кабели, а также кабели для связи и управления, изготовленные с использованием высокотехнологичного оборудования. Генеральный директор группы компаний Павел Моряков отметил, что товары «Москабельмета» полностью заменяют продукцию ушедших с рынка производителей.

Москва - это центр отечественной промышленности. В городе работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний. Каждый год в столице появляются десятки средних и крупных предприятий и около сотни малых.

Новые решения для России Столичные предприятия, отметил Овчинский, предлагают новые решения для российской нефтегазовой отрасли в условиях внешних ограничений.

По прогнозам Морякова, к 2030 году в России будут использовать всего 2-3% иностранных кабелей от общего числа.

Другой столичный производитель в области оборудования для нефтегазового комплекса - «Полипластик» - занимается созданием гибких полимерных армированных труб. Их применяют при строительстве нефтесборных промысловых трубопроводов. Также производитель выпустил новую продукцию для отопления, водоотведения и защиты кабеля. Ее и показали на выставке.

Старший инженер Георгий Дзененко «Промприбор-Р» рассказал, что этому датчику нет аналогов со всем мире. Его создавали специально для условий Арктики.