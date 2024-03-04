Ефимов: свыше 50 тысяч рабочих мест появится в ТиНАО по городской программе

«Инвесторы возведут в ТиНАО промышленные и логистические парки, офисные центры, детские образовательные учреждения, а также другие социальные и культурно-досуговые объекты», - уточнил Ефимов.

Общая площадь объектов составит более 1,3 миллиона квадратных метров, добавил заместитель мэра Москвы. По его словам, после реализации всех проектов в ТиНАО появится свыше 51 тысячи рабочих мест.

В поселениях Марушкинском, Десеновском и Михайлово-Ярцевском возведут производственно-логистический комплекс и шесть логистических парков. Благодаря этому здесь создадут более 24 тысяч новых рабочих мест.

В поселениях Рязановском, Внуковском, Сосенском и Московском построят девять многофункциональных общественно-деловых зданий. Это позволит трудоустроиться почти 20 тысячам человек.

Еще более 3,5 тысячи рабочих мест обеспечат столице промышленные парки в поселении Краснопахорском и в деревне Крекшино, а также три инновационных центра.

Свыше двух тысяч жителей смогут получить работу в ТиНАО благодаря новым объектам социальной инфраструктуры. В этот список входят школы, детские сады, поликлиника, торгово-развлекательные центры, а также спорткомплекс - Центр подготовки сборных команд России по баскетболу.

Девелоперы активно вкладывают средства в научные и промышленные объекты по программе стимулирования создания мест приложения труда, обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. В качестве примера он привел первый из трех центров инноваций площадью свыше 14 тысяч квадратных метров, который возводят в поселении Воскресенском. По словам Овчинского, здесь смогут открыть свои производства, офисы и лаборатории представители наукоемких отраслей: машиностроения, электроники, IT. После того, как объект введут в эксплуатацию, в ТиНАО появится свыше 220 высокотехнологичных рабочих мест, уточнил министр правительства Москвы.

«Еще два центра инноваций общей площадью свыше 23 тысяч квадратных метров и рассчитанные не менее чем на 230 рабочих мест возведут в поселении Рязановском», - добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку столичных районов. По ее условиям девелоперов частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором строится жилье. Для этого компания должна дополнительно вложить средства в возведение объекта, где появятся новые рабочие места.

За четыре года существования программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы столицы. Правительство Москвы заключило с инвесторами свыше 70 соглашений, предполагающих возведение более 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Сюда входят новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

В сумме в развитие столицы и создание МПТ проинвестируют более одного триллиона рублей. Это позволит создать в городе свыше 150 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

Заявки на участие в программе от застройщиков принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.