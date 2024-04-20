Дикий заяц обосновался на территории ЖК в центре Москвы

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«Уже где-то третий день бегает, первый раз увидели его в четверг», - уточнила она.

Екатерина отметила, что жильцы звонили в «Дом зайца» с просьбой отловить животное и отпустить его на волю.

«Вчера к нам приезжали ловить его, но не нашли», - объяснила она.

Москвичка добавила, что ночью зайца вновь заметили, кто-то из соседей покормил его.

«Все переживают за него, и пока никто не знает, как ему будет лучше», - заключила девушка.

На днях жители Юго-Западного округа Москвы заметили в подъезде дома черную змею. Они сразу же обратились в экстренные службы. Других подробностей пока не поступало.