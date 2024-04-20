20 апреля 2024, 03:52

В посольстве раскрыли, почему Россию не пригласили на памятную церемонию в Германии

РИА «Новости»
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Сообщения о нежелательности участия официальных российских представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей продиктованы политической конъюнктурой и содействуют эрозии процесса послевоенного примирения. Об этом заявили в посольстве России в Германии.

Там отметили, что в 2024 году дипломатам поступили обращения с призывом не участвовать в официальных мероприятиях, приуроченных годовщине освобождения концентрационных лагерей на территории Германии, в том числе Бухенвальда, Заксенхаузена и Равенсбрюка.

«На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют», - заявили в диппредставительстве.

Работники посольства все равно почтят память советских воинов и помянут жертв концлагерей.

Как ранее заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ФРГ игнорирует требование России признать геноцидом преступления нацистов, произошедшие в СССР в годы Великой Отечественной войны. Просьбу не участвовать в памятных мероприятиях в стране расценивают как провокационный шаг со стороны Германии.

Германия Россия МИД РФ Великая Отечественная война
20 апреля 2024, 04:19
США ввели санкции против белорусского завода и трех китайских фирм из-за Пакистана
РИА «Новости»
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США ввели санкционные ограничения против четырех компаний, которые якобы причастны к пакистанской ракетной программе. Ограничения коснулись в том числе завода колесных тягачей в Минске (МЗКТ), передало РИА «Новости».

Как отметили в американском государственном департаменте, в черный список попали китайские компании Xi’an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd и Granpect Co. Ltd. Все они якобы имеют отношение к передаче оборудования Пакистану для производства ракет.

Ранее США ввели санкции против Ирана в ответ на его удар по Израилю. Ограничения затронули 16 физических и двух юридических лиц. Также рестрикции коснулись поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей иранской стали.

До этого американская сторона уже вводила дополнительные санкции против Ирана. Как отмечал министр финансов страны Джанет Йеллен, такие меры приняли после очередной атаки Ирана на еврейское государство.

США Белоруссия Санкции Пакистан Заводы Китай
20 апреля 2024, 04:05
Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро. Он поблагодарил лидера государства за возможность лично поговорить и отметил, что российско-венесуэльские отношения имеют статус стратегического партнерства.

По словам генпрокурора РФ, целью визита делегации стало углубление двусторонних контактов в правоохранительной области. Также Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки и соболезнования в связи с террористическим актом в «Крокусе».

«Он в очередной раз продемонстрировал необходимость объединения усилий по борьбе с международным терроризмом», - заявил Краснов.

Глава надзорного ведомства поздравил Мадуро с наступающим праздником начала движения за независимость Венесуэлы, который имеет большое значение для государства, борющегося с неоколониальной политикой ряда западных стран.

«Для них (западных стран - прим. ред.) применение двойных стандартов стало нормой <…> Один из ярких примеров - превращение Международного уголовного суда в политизированный, действующий по заказу, по сути, марионеточный, орган», - сказал Краснов.

Он отметил, что российская сторона ценит заверения Венесуэлы о неисполнении антироссийских «ордеров на арест».

В конце встречи генпрокурор заявил о готовности продолжать конструктивное сотрудничество в правоохранительной сфере и пожелал Мадуро и всем венесуэльцам всего самого наилучшего.

Краснов также побывал с рабочим визитом в Марокко. В аэропорту его встретили посол России Владимир Байбаков и представитель руководства Генпрокуратуры страны.

Генпрокуратура РФ Венесуэла Николас Мадуро Россия Игорь Краснов
20 апреля 2024, 01:48
В Белоруссии сняли запрет на ввоз чая из России
РИА «Новости»
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В Белоруссии отменили запрет на продажу чая российской компании «Орими». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава страны.

В начале апреля ведомство запретило продавать несколько видов пакетированного чая под названиями «Гита» и «Принцесса Канди», которые производит российская компания «Орими». Такие меры приняли из-за несоответствия требованиям по микробиологическим показателям безопасности. В чае нашли плесень.

Уже 19 апреля в Белоруссии заявили об отмене введенных ограничений. Как заявили в ведомстве, «Орими» привела доказательства и перечень мер, направленных на стабильность производства, доставки и хранения.

Ранее стало известно, что российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) стал убыточным после снижения выручки на 44% в 2023 году. НОТ разрабатывает офисные решения. Компанию открыли в 2013 году.

Белоруссия Запреты Россия
20 апреля 2024, 00:42
«Элемент гибридной войны». Захарова назвала воровством покушение Запада на активы России
РИА «Новости»
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Посягательство западных стран на активы России является воровством с целью пополнения собственных кошельков. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, ее заявление опубликовали на сайте ведомства.

По ее словам, в случае конфискации российских активов РФ будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, в которых предусматривается право на ответные меры. Российская сторона располагает большим объемом средств и имущества Запада, которых могут коснуться встречные действия.

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России», - заявила она.

Ранее Захарова сказала, что дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире. Она отметила, что за последние пять лет Евросоюз деградировал.

Мария Захарова Международные отношения Россия Запад Евросоюз МИД РФ

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