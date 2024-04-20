В посольстве раскрыли, почему Россию не пригласили на памятную церемонию в Германии

Там отметили, что в 2024 году дипломатам поступили обращения с призывом не участвовать в официальных мероприятиях, приуроченных годовщине освобождения концентрационных лагерей на территории Германии, в том числе Бухенвальда, Заксенхаузена и Равенсбрюка.

«На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют», - заявили в диппредставительстве.

Работники посольства все равно почтят память советских воинов и помянут жертв концлагерей.

Как ранее заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ФРГ игнорирует требование России признать геноцидом преступления нацистов, произошедшие в СССР в годы Великой Отечественной войны. Просьбу не участвовать в памятных мероприятиях в стране расценивают как провокационный шаг со стороны Германии.