Польша закроет консульство России в Познани

Он обвинил Россию в гибридной войне против стран Запада и упомянул конфликт на Украине. Сикорский объяснил, что решение о судьбе генконсульства связано с попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве.

«Как министр иностранных дел я имею информацию, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской федерации в Познани», - сказал Сикорский, не приводя доказательств своим словам.

В соответствии с новым распоряжением персонал консульства объявят нежелательными лицами на территории страны.

Ранее польских военных, которые угрожали нанести удары по Калининграду и Санкт-Петербургу, предупредили, что это может привести к напряженности в отношениях между двумя государствами с риском применения ядерного оружия.