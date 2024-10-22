Дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху

«БПЛА, запущенный „Хезболлах“, поразил дом семьи Нетаньяху в Кейсарии и причинил ущерб. Зафиксировано прямое попадание в окно спальни», - отметили в публикации.

Журналисты опубликовала кадры с места прилета, на которых запечатлено поврежденное окно и деревья со сломанными кронами. В тот день по резиденции запустили не меньше двух дронов, один из них врезался в другое здание в Кесарии.

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя полную ответственность за атаку на дом Нетаньяху в Тель-Авиве.

Сам премьер-министр заявлял, что его вместе с женой пытались убить «агенты Ирана».