22 октября 2024, 23:47

Краснов рассказал на саммите G20 о борьбе с киберпреступностью в России

Читайте нас в: Google Новости

В завершающий день работы саммита G20 генеральный прокурор Игорь Краснов принял участие в сессии «Новые технологии и борьба с транснациональной преступностью». Он рассказал о практике противодействия киберпреступности в России.

«Своевременная профилактика новых видов IT-преступности гораздо важнее, чем последующее устранение наступивших негативных последствий», - отметил он.

Во время выступления Краснов сообщил, что для отмывания преступных доходов злоумышленники стали пользоваться не только цифровой валютой, но и другими видами виртуальных активов. Это указывает на появление «так называемой DeFi-преступности, которую необходимо прогнозировать, в том числе с применением нейронных сетей».

Генпрокурор добавил, что за последние пять лет в России приняли законы о цифровых финансовых активах и криптовалютах. Кроме того, правоохранители усовершенствовали механизмы противодействия кражам с банковских счетов.

Во время рабочего визита в Бразилию Краснов провел несколько встреч с иностранными коллегами. В ходе разговора с коллегой из Сингапура Люсьеном Вонгом российский генпрокурор призвал наращивать потенциал в борьбе с киберпреступностью.

Саммиты Законы G20 Криптовалюты Россия Кражи Игорь Краснов Технологии
22 октября 2024, 23:23
Гости БРИКС не устояли перед «Калинкой» и пустились в пляс
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Неформальная вечерняя программа на саммите БРИКС в Казани началась с известной русской композиции «Калинка». Кадры с праздничного концерта опубликовали в Telegram-канале Кремля.

Мероприятие проходило в Колонном зале Казанской ратуши. Перед гостями саммита выступали представители молодого поколения российской музыкальной культуры и оркестр «Академия русской музыки». Один из арабских гостей не удержался и пустил ноги в пляс под «Калинку».

Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. С начала 2024 года к объединению присоединились Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОЭА и Эфиопия.

Также в Казань прилетел Си Цзиньпин, где провел встречу с российским лидером. До этого Путин встретился с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Ранее БРИКС назвали угрозой для главенства США в международной финансовой системе.

Саммиты Казань БРИКС Саммит БРИКС 2024
22 октября 2024, 22:30
Дрон «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Беспилотник, запущенный 19 октября ливанским движением «Хезболла», повредил окно резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

«БПЛА, запущенный „Хезболлах“, поразил дом семьи Нетаньяху в Кейсарии и причинил ущерб. Зафиксировано прямое попадание в окно спальни», - отметили в публикации.

Журналисты опубликовала кадры с места прилета, на которых запечатлено поврежденное окно и деревья со сломанными кронами. В тот день по резиденции запустили не меньше двух дронов, один из них врезался в другое здание в Кесарии.

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя полную ответственность за атаку на дом Нетаньяху в Тель-Авиве.

Сам премьер-министр заявлял, что его вместе с женой пытались убить «агенты Ирана».

Израиль Беспилотники Иран Биньямин Нетаньяху «Хезболла»
22 октября 2024, 18:04
Польша закроет консульство России в Познани
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство иностранных дел Польши решило закрыть генеральное консульство России в Познани, отозвав согласие на его деятельность. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в беседе с Reuters.

Он обвинил Россию в гибридной войне против стран Запада и упомянул конфликт на Украине. Сикорский объяснил, что решение о судьбе генконсульства связано с попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве.

«Как министр иностранных дел я имею информацию, что за попытками диверсий стоят спецслужбы России. В связи с этим я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской федерации в Познани», - сказал Сикорский, не приводя доказательств своим словам.

В соответствии с новым распоряжением персонал консульства объявят нежелательными лицами на территории страны.

Ранее польских военных, которые угрожали нанести удары по Калининграду и Санкт-Петербургу, предупредили, что это может привести к напряженности в отношениях между двумя государствами с риском применения ядерного оружия.

Дипломатия Международные отношения Польша
22 октября 2024, 17:55
Спецслужбы Венгрии получили информацию от США о готовящейся вооруженной акции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США предупредили Венгрию о готовящейся вооруженной акции на годовщину событий 1956 года. Об этом сообщило местное издание Telex.

По информации СМИ, недавно в Будапеште задержали нескольких молодых мужчин и женщин, у которых нашли страйкбольное оружие. Предположительно, они готовили покушения на венгерских высокопоставленных лиц. Предупреждение поступило несколько недель назад.

В августе вице-премьер Сербии Александр Вулин, ранее возглавлявший МВД, Минобороны и госбезопасность страны, заявил, что президенту Александру Вучичу угрожает опасность со стороны оппозиции и международных наркокланов.

В мае произошло покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Глава правительства получил огнестрельные ранения, но выжил, поправился и летом вернулся на работу.

США Венгрия

Новости по теме