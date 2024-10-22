Краснов рассказал на саммите G20 о борьбе с киберпреступностью в России

«Своевременная профилактика новых видов IT-преступности гораздо важнее, чем последующее устранение наступивших негативных последствий», - отметил он.

Во время выступления Краснов сообщил, что для отмывания преступных доходов злоумышленники стали пользоваться не только цифровой валютой, но и другими видами виртуальных активов. Это указывает на появление «так называемой DeFi-преступности, которую необходимо прогнозировать, в том числе с применением нейронных сетей».

Генпрокурор добавил, что за последние пять лет в России приняли законы о цифровых финансовых активах и криптовалютах. Кроме того, правоохранители усовершенствовали механизмы противодействия кражам с банковских счетов.

Во время рабочего визита в Бразилию Краснов провел несколько встреч с иностранными коллегами. В ходе разговора с коллегой из Сингапура Люсьеном Вонгом российский генпрокурор призвал наращивать потенциал в борьбе с киберпреступностью.