21 апреля 2024, 03:39

«Успокаивал и помогал греть руки». Китаянка поделилась впечатлениями от поездки в Россию

РИА «Новости»
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Китайская туристка побывала в России, а потом поделилась своими впечатлениями в социальной сети WeChat. Девушка отметила укоренившуюся симпатию россиян к китайцам.

Девушка рассказала о первых впечатлениях, когда она столкнулась с проблемой оплаты такси картой, которая не работала в России. Наличных у туристки не оказалось, и несмотря на языковой барьер, таксист понял пассажирку и помог ей найти банкомат, принимающий ее карту. Таксисту пришлось объездить несколько отделений банков.

«Все это время водитель, невзирая на снег и дождь, оставался со мной: для входа во множество местных банковских отделений нужно провести по считывателю российской картой. Он постоянно меня успокаивал и помогал греть руки», - рассказала китаянка.

Девушка чувствовала себя виноватой и заплатила таксисту в два раза больше. Однако позже обнаружила, что водитель вернул ей половину суммы, что ее глубоко растрогало.

«Мне кажется, тут дело в добром, человеческом отношении: симпатия к китайцам действительно глубоко укоренилась [в России]», - поделились китаянка.

Корпорация Apple убрала из своего магазина приложений App Store в Китае Telegram, сервисы WhatsApp*, Thread* и Signal. В компании заявили, что таким было требование властей КНР.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Банки Туризм Россия Водители Китай
21 апреля 2024, 02:57
«Несколько недель». Иран оказался в шаге от создания ядерного оружия
Freepik
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Иран в течение нескольких недель может завершить работы по созданию ядерного оружия. Об этом Bild сообщил директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли.

«Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы говорим о периоде в несколько недель», - заявил он.

Он не исключил, что что израильско-иранских конфликт может перерасти в фазу ядерного противостояния.

Издание также приводит мнение эксперта Симы Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности, по мнению которой, Иран уже в течение ближайших дней нарастит объем урана, достаточный для создания ядерной бомбы.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не обладает информацией о наличии у Ирана ядерной программы. Он подчеркнул, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия у страны ядерного оружия.

Ядерное оружие Иран МАГАТЭ
21 апреля 2024, 01:54
Манифестанты перекрыли площадь в центре Тбилиси
Freepik
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Участники протестов в Тбилиси, вышедшие против законопроекта об иноагентах, перекрыли площадь Свободы и заблокировали движение автомобилей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Автовладельцы окаались недовольны и стали громко сигналить. На место событий прибыли полицейские.

Акции протеста в Грузии начались после иниицирования в парламент правящей партией «Грузинская мечта» закона «О прозрачности иностранного влияния». Проект приняли в первом чтении. В Европейском союзе осудили это и отметили, что с таким законодательством государство не примут в ЕС.

Ранее в центре Тбилиси стартовал марш женщин против закона об иноагентах. Манифестанты собрались на площади Республики и направились в сторону парламента на проспекте Руставели.

Также 19 апреля участники акций протеста в Грузии попытались захватить Дом правительства в столице. Люди старались ворваться в здание, толкали и оскорбляли сотрудников полиции.

Грузия Законы Протесты Полиция Иноагенты
20 апреля 2024, 23:51
Стало известно, что мешает американским ЗРК Patriot засечь российские Су-35
РИА «Новости»
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Российские истребители Су-35 трудно заметить посредством радаров ЗРК Patriot, потому что в самолеты встроили развитую систему радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили на YouTube-канале Defense TV.

«Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его», - отметили авторы видеоролика.

Также авторы материала подчеркнули, что российские истребители часто специально создают ложные цели, которые сильно усложняют наведение зенитных ракет.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новые системы ПВО Patriot на Украине утилизируют. Он обратил внимание на «маниакальную одержимость НАТО», с которой блок спешит избавиться от зенитно-ракетного комплекса производства США, чтобы как можно скорее утилизировать его в зоне украинского конфликта.

США Истребители Самолеты Россия
20 апреля 2024, 19:56
Литва захотела защититься от России «испанскими лошадьми»
РИА «Новости»
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Охрану границы с Россией в Литве необходимо укрепить. С таким предложением выступил министр обороны страны Лауринас Касчюнас, сообщил РБК.

«Мы думаем о железобетонных ежах, „зубах дракона“, „испанских лошадях“», - сказал он.

Касчюнас отметил, что на это уже выделены деньги. Нужно только ускорить процесс. Что подразумевается под термином «испанские лошади» - не уточняется. Есть проволочное заграждение, называемое «испанский наездник», возможно, министр имел ввиду его.

Ранее российское посольство в Литве две ночи подряд забрасывали коктейлями Молотова. Злоумышленники повредили стену здания. Литовские силовики начали расследование о порче имущества опасным образом. До этого аналогичный случай произошел в Молдавии.

Литва Россия Деньги

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