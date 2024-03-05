05 марта 2024, 03:29

Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи из-за кризиса с нелегальной миграцией

Unsplash
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Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, причиной краха станет проблема с нелегальной миграцией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на своем сайте TCN.

Карлсон напомнил историю падения Рима. Империю свергли неграждане, которые не были лояльны Риму.

«Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона», - заявил Карлсон в новом видео.

Журналист посчитал, что количество нелегальных мигрантов превышает население 32 штатов. Карлсон также выступил против инициативы конгрессменов дать возможность мигрантам получить гражданство после службы в армии.

Миллиардер Илон Маск считает, что президенту Джо Байдену выгодно засилье нелегалов в США. После легализации они создадут постоянное большинство - однопартийное государство.

США Мигранты Кризис Джо Байден Такер Карлсон
05 марта 2024, 03:07
Известного 72-летнего борца с проституцией задержали в США за покупкой секс-услуг
Freepik
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В США задержали 72-летнего адвоката Кеннета Мартина, известного как рьяного борца с проституцией. Правозащитника арестовали при попытке купить секс-услуги, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на генерального прокурора штата Огайо.

Во время полицейской спецоперации по борьбе с торговлей людьми в долине Махонинг задержали двух мужчин, которые пытались заказать услуги девушек по вызову. Среди арестованных оказался 72-летний адвокат по уголовным делам, специализирующийся на домогательствах.

«Иногда развитие проституции стимулируют люди, от которых этого меньше всего ожидаешь», - написал в пресс-релизе генеральный прокурор Огайо Дэйв Йост.

Мужчинам предъявили обвинение в покупке секс-услуг, так как это запрещено законами штата.

В Германии союз работников секс-индустрии пригласил канцлера Олафа Шольца на экскурсию в бордель, чтобы вместе решить проблемы в сфере проституции.

США Адвокаты Законы Мужчины
05 марта 2024, 01:57
Вооруженные банды пытались захватить международный аэропорт в Гаити
Freepik
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В аэропорту Гаити произошла перестрелка между полицией и вооруженными бандами, которые пытались захватить воздушную гавань. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«В понедельник хорошо вооруженные банды попытались захватить контроль над главным международным аэропортом Гаити, ведя перестрелку с полицией и солдатами, пытавшимися дать им отпор», - заявило агентство.

Нападение на Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра произошло спустя несколько часов после объявления комендантского часа в Порт-о-Пренсе. Во время нападения аэропорт был закрыт, пассажиров там не было, отметили в агентстве. По вооруженным людям стреляли из бронированного грузовика, сотрудники аэропорта спрятались.

В посольстве в Венесуэле, Гаити и Доминиканской республике сообщили РИА «Новости» , что россияне пока не обращались за помощью.

Полиция
05 марта 2024, 00:55
Постпредство ЕС придумало оправдание для отказа от встречи с Лавровым
РИА «Новости»
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Постпредство ЕС в России признало, что глава МИД РФ Сергей Лавров приглашал европейских послов на разговор по поводу попыток вмешательства стран, которые они представляют, в выборы президента России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комментарий организации.

В ведомстве отметили, что министр действительно приглашал дипломатов на беседу, однако Лавров якобы «не предложил повестку встречи».

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после отказа послов стран Европейского союза встретиться с главой МИД России уровень дипломатических отношений с этими государствами должен снизиться. Он также предложил «всех этих послов» выгнать из РФ.

Сам Лавров заявил, что послы Евросоюза долго думали, но в конечном итоге побоялись придти на встречу и за два дня до указанной даты отклонили приглашение.

Дмитрий Медведев Сергей Лавров Россия Евросоюз МИД РФ Выборы
05 марта 2024, 00:24
ЕС заявил о готовности расширить санкции за «дестабилизацию» в Молдавии
РИА «Новости»
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ЕС готов увеличить число лиц, которые могут попасть под европейские санкции за действия, направленные на подрыв суверенитета Молдавии. Об этом в эфире радио Moldova заявил посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс.

Дипломат отметил, что расширение «черного списка» произойдет в случае появления конкретных доказательств участия в актах против независимости и демократии этой страны.

«Список, очевидно, не закрытый <…> Если есть люди, которые подрывают суверенитет и демократию Молдавии, то список может быть расширен», - заявил Мажейкс.

Ранее министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что республика обратилась за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Он пояснил, что руководство республики обратились с просьбой «активизировать политико-дипломатические меры», поскольку Россия является одним из посредников в международном процессе урегулирования в формате 5 2.

Молдавия Санкции Россия Приднестровье

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