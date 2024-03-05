05 марта 2024, 16:07

Стало известно имя виновного в утечке разговора немецких военных про Крымский мост

Unsplash
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В Германии назвали имя виновного в утечке беседы немецких военных об атаках на Крымский мост. Об этом сообщила газета Bild.

Речь идет о начальнике отдела операций и учений командования бундесвера Франке Грефе. Он в тот момент находился на территории Сингапура.

«Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow», - сообщили журналисты.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что утечка беседы военнослужащих произошла из-за незащищенного подключения к конференции одного из участников разговора. Глава ведомства подчеркнул, что разозлился из-за этого происшествия.

Писториус 5 марта подписал указ о начале дисциплинарной проверки по факту слива разговора про Крымский мост. Ее проведут в отношении всех, кто участвовал в беседе, включая инспектора немецких ВВС Инго Герхартца.

Германия Крымский мост Военные
05 марта 2024, 16:12
Кейт Миддлтон заметили на публике впервые после операции
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Жену принца Уильяма, наследника британского престола, Кейт Миддлтон запечатлели на фото впервые после операции на брюшной полости. Ее заметили рядом с Виндзорским замком в Великобритании, сообщил TMZ.

До этого принцессу видели во время празднования Рождества в Сандрингеме с принцем Уильямом, их детьми и остальными членами королевской семьи.

Длительное отсутствие принцессы породило слухи о ее состоянии. Испанская журналистка Конья Кальеха заявила, что операция прошла с осложнениями и врачи подключили пациентку к ИВЛ.

В конце января представители Кенсингтонского дворца, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, объявили о возвращении Миддлтон домой в Виндзорский замок после планового хирургического вмешательства.

По данным издания, принцессу Уэльскую заметили в понедельник впервые с декабря. На снимке Миддлтон находилась в салоне автомобиля Audi на пассажирском сиденье. Управляла машиной ее мать Кэрол. Женщины вели себя сдержанно, слегка улыбались.

Фото Врачи Королевская семья Британии
05 марта 2024, 14:27
Джефф Безос обогнал Илона Маска в списке богатейших людей мира
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Основатель компании Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Он обогнал владельца SpaceX, Tesla и соцсети X Илона Маска.

Безос обошел Маска после падения стоимости акций Tesla более чем на 7% накануне. Состояние владельца SpaceX составляет 198 миллиардов долларов, а основателя Amazon - 200 миллиардов долларов. Еще в октябре прошлого года стоимость капитала Безоса оценили в 156 миллиардов долларов.

В пятерку богатейших людей мира вошли владелец группы LVMH Бернар Арно, глава Meta* Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс. В десятку попали основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, исполнительный директор Microsoft Стив Балмер, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

Ранее Илон Маск предрек печальное будущее федеральному бюджету США. В дальнейшем его хватит только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам, заявил бизнесмен.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена

США SpaceX Tesla Илон Маск Джефф Безос
05 марта 2024, 13:48
Президент Бразилии рассказал об отношении к Путину и Медведеву
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Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва положительно относится к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Он также поддерживает с ними дружеские отношения. Об этом Лула да Силва заявил во время речи, которую опубликовало издание Metropoles.

Президент Бразилии признался, что никогда не ссорился с Путиным и Медведевым.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым», - рассказал он.

Бразильский лидер также напомнил о инициативе России по вступлению Бразилии в Совет Безопасности ООН на постоянной основе. По его мнению, это предложение высоко оценили в государстве.

«Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности», - заключил Лула да Силва.

Ранее руководство Бразилии пригласило Путина на саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро во второй половине 2024 года. Советник бразильского лидера Селсу Аморим заявил, что страна сделает все возможное, чтобы принять у себя президента России.

Дмитрий Медведев Бразилия Россия Владимир Путин
05 марта 2024, 13:42
Премьер Эстонии опубликовала фото завтрака после обвинений в «поедании» россиян
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в соцсети X фотографию своего завтрака. Таким образом политик наглядно показала, что не «ест» россиян, в чем ее ранее обвинила газета Politico.

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», - написала Каллас.

На фото запечатлена чашка с соком и тарелка с мюсли и фруктами.

Каллас претендует на пост главы дипломатии Евросоюза. Однако она сделала несколько резких заявления в отношении россиян, поэтому в ее кандидатуре засомневались. Европейский источник заявил Politico, что премьер-министр Эстонии не подходит на должность верховного представителя по иностранным делам ЕС.

«Неужели мы ставим на должность того, кто любит „есть русских на завтрак?“» - задался вопросом собеседник издания.

Премьер Эстонии известна своей русофобской позицией. Ранее Каллас отказалась называть Путина президентом России. Против европейского политика также возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам и объявили ее в розыск.

Дипломатия Соцсети Россия Евросоюз Эстония

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