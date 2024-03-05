Стало известно имя виновного в утечке разговора немецких военных про Крымский мост

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Речь идет о начальнике отдела операций и учений командования бундесвера Франке Грефе. Он в тот момент находился на территории Сингапура.

«Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow», - сообщили журналисты.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что утечка беседы военнослужащих произошла из-за незащищенного подключения к конференции одного из участников разговора. Глава ведомства подчеркнул, что разозлился из-за этого происшествия.

Писториус 5 марта подписал указ о начале дисциплинарной проверки по факту слива разговора про Крымский мост. Ее проведут в отношении всех, кто участвовал в беседе, включая инспектора немецких ВВС Инго Герхартца.