Шатдаун откладывается. В США приняли проект о частичном финансировании правительства
Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства. Согласно данным итогов голосования, за проект проголосовали 339 конгрессменов.
Против выступили 85 членов палаты представителей, подавляющее большинство из них - республиканцы. Воздержались восемь законодателей.
Законопроект выделяет 460 миллиардов долларов на финансирование части министерств и ведомств, обеспечение которых заканчивалось 8 марта. В перечень не вошел Пентагон, решение по нему и еще пяти ведомствам должны принять до 22 марта, чтобы избежать шатдауна.
Конгресс США договорился о финансировании федерального правительства до конца 2024 года. Палате представителей предстоит принять несколько законов, чтобы предотвратить коллапс в правительстве.