Шатдаун откладывается. В США приняли проект о частичном финансировании правительства

Против выступили 85 членов палаты представителей, подавляющее большинство из них - республиканцы. Воздержались восемь законодателей.

Законопроект выделяет 460 миллиардов долларов на финансирование части министерств и ведомств, обеспечение которых заканчивалось 8 марта. В перечень не вошел Пентагон, решение по нему и еще пяти ведомствам должны принять до 22 марта, чтобы избежать шатдауна.

Конгресс США договорился о финансировании федерального правительства до конца 2024 года. Палате представителей предстоит принять несколько законов, чтобы предотвратить коллапс в правительстве.