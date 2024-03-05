Премьер-министр Литвы отказался от слогана своей предвыборной кампании из-за Путина

Предвыборный штаб Шимоните выдвинул свою программу под фразой: «Сильный президент - сильная страна». Из-за этого на Шимоните ополчились пользователи соцсетей. Они напомнили ей слоган компании Путина в 2018 году: «Сильный президент - сильная Россия».

«Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации - наверное, ее неуместно использовать, можно сказать другими словами», - заявила глава штаба литовского премьера Миндаугас Линге.

Ранее Ингрид Шимоните заявила, что Украина не достигла тех результатов в конфликте, которых ждали западные страны. По ее словам, Западу придется рассчитывать, что сценарий будет развиваться иначе. Она назвала 2024 год трудным с политической и с военной точки зрения.