Последний конкурент Трампа отказался бороться за право баллотироваться от республиканцев

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Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Как сообщил телеканал CNN , она не стала призывать сторонников голосовать за ее соперника Дональда Трампа.

«Хейли - последний оставшийся соперник Дональда Трампа в предвыборной гонке - поздравила, но не поддержала бывшего президента», - написали журналисты.

Трамп должен заслужить голоса, подчеркнула Хейли. Экс-губернатор Южной Каролины также напомнила, что всегда была консервативным республиканцем и поддерживала кандидатов от партии.

Источники, знакомые с планами Хейли, сообщили CNN перед ее выступлением, что подход политика даст ей возможность поддержать Трампа перед всеобщими выборами.

Бывший президент США Дональд Трамп и действующий лидер Джо Байден выиграли праймериз в «супервторник». Трамп одержал победу в 14 штатах из 15.