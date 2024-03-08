08 марта 2024, 13:54

Отца погибшего в Афганистане морпеха задержали за попытку сорвать выступление Байдена

Unsplash
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Отца погибшего в Афганистане пехотинца США задержали за попытку сорвать выступление президента Джо Байдена в конгрессе с посланием «О положении союза». Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на полицию Капитолия.

Морпеха убили в 2021 году во время эвакуации американских войск. Его отца, Стива Нукуи, задержали и обвинили в правонарушении. Во время обращения Байдена к нации он выкрикивал название места гибели своего сына.

В результате Байден сделал короткую паузу, затем снова продолжил свою речь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала выступление американского лидера. Она назвала речь Байдена «мезозойским постмодерном».

США Афганистан Джо Байден
08 марта 2024, 13:47
Израиль опроверг данные о стрельбе по гуманитарному конвою в Газе
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские бойцы не причастны к обстрелу гуманитарного конвоя в секторе Газа 29 февраля. В качестве доказательства военные предоставили результаты расследования, сообщило издание The Times of Israel.

В докладе ЦАХАЛ говорится, что 29 февраля рядом с распределительным центром в секторе Газа примерно 12 тысяч человек ждали фуры с гумпомощью. В какой-то момент возникла давка, переросшая в беспорядки, к солдатам ЦАХАЛ приблизились местные жители, «создав для них угрозу». В итоге израильским военным пришлось сделать предупредительные выстрелы, пояснили в армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что несколько людей проигнорировали предупреждение и продолжили направляться в сторону военных. Тогда последние открыли «точечный огонь по нескольким из них, чтобы устранить угрозу».

Ранее израильские военные атаковали кольцевую развязку Дауд в Газе. В результате удара погибли несколько десятков человек.

Израиль Стрельба Военные Конфликт Израиля и Палестины
08 марта 2024, 13:37
Медиамагнат Мердок решил жениться на экс-теще Абрамовича
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Американский 92-летний медиамагнат Руперт Мердок решил жениться на 67-летней Елене Жуковой — бывшей теще миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Американский 92-летний медиамагнат Руперт Мердок решил жениться на 67-летней Елене Жуковой - бывшей теще миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, пара состоит в отношениях с лета 2023 года. Мердок и Жукова уже помолвлены, свадьбу запланировали на июнь. Церемония пройдет в поместье мультимиллиардера в Калифорнии.

Предположительно, Мердок познакомился с экс-тещей Абрамовича через свою третью супругу Венди Дэг. Жукова, которая является молекулярным биологом, изучала диабет в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Сейчас она на пенсии.

Ранее СМИ сообщили о романе голливудского актера Тома Круза с 36-летней Эльсиной Хайровой - моделью, дочерью экс-депутата Госдумы и бывшего главного налоговика Татарстана. Пару заметили на вечеринке в поддержку лондонской благотворительной организации.

Свадьбы Отношения Актеры Роман Абрамович
08 марта 2024, 13:22
Дубай ввел налог в 20% для иностранных банков
РИА «Новости»
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Правитель Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум подписал закон о введении ежегодного налога в размере 20% для иностранных банков на территории эмирата. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

Действие закона будет распространятся на банки в свободных и зонах специального развития, если у них есть лицензия на деятельность. Исключение: кредитные организации, зарегистрированные через финансовый центр Дубая.

По новой норме будет взиматься налог в 20%. Из суммы могут вычесть процент корпоративного налога и налога на предпринимательскую деятельность, если организация их оплатила в срок.

В Дубае вырос спрос на недвижимость , основными покупателями стали россияне. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил, что многие ведущие инвесторы переехали в ОАЭ в 2022 году, направление стали активно рекламировать. Кроме того, в Дубае проще получить вид на жительство, если покупаешь недвижимость.

Банки Законы Налоги Недвижимость ОАЭ Дубай
08 марта 2024, 12:14
«Позор для США». Медведев заявил, что Байден зря сравнил себя с Рузвельтом
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Президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта. По сравнению с ним действующий глава государства — «позор для США», написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Политик напомнил, что Байден сравнил себя с Рузвельтом в обращении «О положении союза». Несмотря на то, что экс-президент был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел США из депрессии, отметил Медведев.

«Байден же - сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад», - написал зампред Совбеза.

Рузвельт боролся за мир и против фашистов, Байден же активно пытается развязать третью мировую войну. Поэтому он - «позор Соединенных Штатов», заключил Медведев.

Ранее политик жестко высказался о Байдене из-за его планов встретиться с Юлией Навальной и Еленой Зеленской. Женщины не приехали, но президент США этого даже не заметил, заявил Медведев.

Президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта. По сравнению с ним действующий глава государства - «позор для США», написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

США Дмитрий Медведев Россия Джо Байден

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