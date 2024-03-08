Отца погибшего в Афганистане морпеха задержали за попытку сорвать выступление Байдена
Отца погибшего в Афганистане пехотинца США задержали за попытку сорвать выступление президента Джо Байдена в конгрессе с посланием «О положении союза». Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на полицию Капитолия.
Морпеха убили в 2021 году во время эвакуации американских войск. Его отца, Стива Нукуи, задержали и обвинили в правонарушении. Во время обращения Байдена к нации он выкрикивал название места гибели своего сына.
В результате Байден сделал короткую паузу, затем снова продолжил свою речь.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала выступление американского лидера. Она назвала речь Байдена «мезозойским постмодерном».