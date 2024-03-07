«Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование „от нашего имени“! <…> Остерегайтесь европейской армии!» - сказал он.

По словам политика, при принятии военных решений ЕС не будет действовать в интересах конкретных государств и их граждан. Оборонную программу составят исходя из желаний фон дер Ляйен. Филиппо выразил мнение, что глава ЕК сначала «мнила себя королевой Европы», а теперь хочет стать главкомом вооруженными силами.

Ранее глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост , потому что ее действия только ухудшают ситуацию в Евросоюзе. Он отметил, что безопасность и показатели экономики объединения сильно ухудшились за последние годы.