07 марта 2024, 05:43

Королева Европы и главком ВС. Во Франции забили тревогу из-за амбиций фон дер Ляйен

РИА «Новости»
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Новая стратегия обороны Европейского союза поможет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить общие войска ЕС. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование „от нашего имени“! <…> Остерегайтесь европейской армии!» - сказал он.

По словам политика, при принятии военных решений ЕС не будет действовать в интересах конкретных государств и их граждан. Оборонную программу составят исходя из желаний фон дер Ляйен. Филиппо выразил мнение, что глава ЕК сначала «мнила себя королевой Европы», а теперь хочет стать главкомом вооруженными силами.

Ранее глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост , потому что ее действия только ухудшают ситуацию в Евросоюзе. Он отметил, что безопасность и показатели экономики объединения сильно ухудшились за последние годы.

Военные Евросоюз Армия Франция Урсула фон дер Ляйен
07 марта 2024, 04:07
Не безответная. В Чехии ужаснулись планам Запада ослабить Россию
РИА «Новости»
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Действия Запада, а также агрессивные заявления политиков против России приближают мир к ядерной войне. Такое мнение в интервью Radio Universum высказал бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз.

Некоторые западные политики уже несколько лет во всеуслышание заявляют, что их цель - ослабить Россию, раздробить страну на маленькие государства. По мнению чешского военного, у России есть все основания говорить о защите любыми средствами.

«Мы, Запад, США, уже так давно постоянно кого-то бомбим, а те молчат, потому что у них нет возможности ответить. <…> Но мы сейчас угрожаем стране, чьи вооруженные силы лучше наших», - заявил бывший разведчик.

Появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем в Госдуме посчитали вызовом и проверкой «на слабо». ВВС России не позволит самолетам альянса нарушить воздушное пространство страны.

Чехия Военные Россия Запад
07 марта 2024, 03:15
Меган Маркл придется заплатить, чтобы увидеть мужа в «дни его славы»
Global Look Press
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Бывшая американская стриптизерша Кэрри Роял обиделась на младшего принца Соединенного Королевства и пригрозила выложить в Сеть его фотографии в обнаженном виде, сделанные на вечеринке в Лас-Вегасе в 2012 году. Она заявила, что Меган Маркл придется заплатить, чтобы увидеть мужа «в дни его славы», написала газета The Sun.

Стриптизерша Кэрри Роял затаила обиду на принца Гарри, так как он вычеркнул ее из книги воспоминаний «Запасной», в которой есть упоминание той вечеринки. Женщина заявила, что целовалась с принцем, когда ее позвали на вечеринку в отеле. Роял пригрозила, что выложит на свою страницу OnlyFans фотографии голого Гарри, которые еще не видели в свете.

«Если она хочет снова увидеть своего мужа в дни его славы, ей придется подписаться и заплатить», - заявила 52-летняя бывшая работница индустрии.

Роял заявила, что у нее есть несколько фото Гарри у бассейна. Она пообещала сообщить, если герцогиня Сассекская подпишется на ее страницу.

Фото Книги Великобритания Принц Гарри Женщины Меган Маркл
07 марта 2024, 03:08
«Самая сексуально активная» женщина Австралии захотела переспать еще с 365 мужчинами
Freepik
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Порнозвезда Энни Найт, которая известна как «самая сексуально активная» женщина Австралии, заявила о намерении переспать с 365 мужчинами. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

В прошлом году Найт вступила в интимные отношения с 300 мужчинами. В 2024 году женщина решила побить этот рекорд и увеличить число партнеров на 20%. Уже к середине февраля звезда переспала с 70 людьми.

«Я стремлюсь к тому, чтобы за 365 дней у меня было 365 мужчин, и пока что заметно опережаю график! Думаю, такими темпами я достигну 365 к середине года», - сказала она.

Ранее колумбийская кандидатка в депутаты записала видео с призывом голосовать за нее , однако на кадрах женщина была полностью без одежды и с обнимающим ее мужчиной. Смотря в камеру, политик сказала, что проснулась очень счастливой «после множества оргазмов». Позже выяснилось, что видео попало в сеть случайно.

Люберцы Австралия Женщины Мужчины Секс
07 марта 2024, 02:39
Шатдаун откладывается. В США приняли проект о частичном финансировании правительства
Pixabay
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Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о частичном финансировании правительства. Согласно данным итогов голосования, за проект проголосовали 339 конгрессменов.

Против выступили 85 членов палаты представителей, подавляющее большинство из них - республиканцы. Воздержались восемь законодателей.

Законопроект выделяет 460 миллиардов долларов на финансирование части министерств и ведомств, обеспечение которых заканчивалось 8 марта. В перечень не вошел Пентагон, решение по нему и еще пяти ведомствам должны принять до 22 марта, чтобы избежать шатдауна.

Конгресс США договорился о финансировании федерального правительства до конца 2024 года. Палате представителей предстоит принять несколько законов, чтобы предотвратить коллапс в правительстве.

США Законы Конгресс США

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