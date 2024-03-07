Королева Европы и главком ВС. Во Франции забили тревогу из-за амбиций фон дер Ляйен
Новая стратегия обороны Европейского союза поможет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить общие войска ЕС. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование „от нашего имени“! <…> Остерегайтесь европейской армии!» - сказал он.
По словам политика, при принятии военных решений ЕС не будет действовать в интересах конкретных государств и их граждан. Оборонную программу составят исходя из желаний фон дер Ляйен. Филиппо выразил мнение, что глава ЕК сначала «мнила себя королевой Европы», а теперь хочет стать главкомом вооруженными силами.
Ранее глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост , потому что ее действия только ухудшают ситуацию в Евросоюзе. Он отметил, что безопасность и показатели экономики объединения сильно ухудшились за последние годы.