Известного 72-летнего борца с проституцией задержали в США за покупкой секс-услуг

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Во время полицейской спецоперации по борьбе с торговлей людьми в долине Махонинг задержали двух мужчин, которые пытались заказать услуги девушек по вызову. Среди арестованных оказался 72-летний адвокат по уголовным делам, специализирующийся на домогательствах.

«Иногда развитие проституции стимулируют люди, от которых этого меньше всего ожидаешь», - написал в пресс-релизе генеральный прокурор Огайо Дэйв Йост.

Мужчинам предъявили обвинение в покупке секс-услуг, так как это запрещено законами штата.

В Германии союз работников секс-индустрии пригласил канцлера Олафа Шольца на экскурсию в бордель, чтобы вместе решить проблемы в сфере проституции.