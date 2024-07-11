Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о военном коридоре на восточном фланге НАТО
На саммите НАТО министры обороны Греции, Болгарии и Румынии подписали письмо о намерении создать военный коридор на восточном фланге альянса. Об этом в соцсети Х сообщил глава Минобороны Греции Никос Дендиас.
«Вместе с моими болгарскими и румынскими коллегами <…> подписали сегодня на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях по созданию согласованного коридора военной мобильности», - написал в соцсети греческий министр.
Осенью главы ведомств проведут трехстороннюю встречу для обсуждения данного вопроса, добавил Дендиас.
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