Белый дом стал чаще обращаться к Израилю после сигналов о недовольстве Байденом

Администрация американского президента Джо Байдена также начала чаще требовать от израильских властей увеличить объемы гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.

«И Байден, и вице-президент [Камала] Харрис в последние дни призывали к „немедленному“ прекращению огня», - указали в издании.

В газете связали активизацию требований к Израилю с недовольством политикой Байдена. По мнению журналистов, на прошлой неделе избиратели в Мичигане направили президенту четкий сигнал о снижении его рейтинга из-за произраильской политики.

Исполнительный директор прогрессивной политической организационной группы «Наша революция» Джозеф Гиваргезе предположил, что администрация Байдена с помощью обращений к Израилю пытается заручиться поддержкой американцев «Я думаю, что мы видим здесь, по крайней мере, политическое признание со стороны администрации - признание того, что у них есть политические проблемы с основными избирателями», - отметил эксперт.

Ранее американское руководство обратилось к Израилю с требованием предоставить гарантии соблюдения международного права в палестинском анклаве. Белый дом также указал на необходимость пропуска гумпомощи в сектор Газа.