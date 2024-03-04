Американский конгресс согласовал бюджет на 2024 финансовый год для избежания шатдауна

«Хорошая новость состоит в том, что конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», - заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Палата представителей в ближайшее время примет и направит в сенат одобренные обеими партиями проекты. Если законодатели не успеют сделать это до 8 марта, в стране наступит частичный шатдаун - из-за прекращения финансирования прекратят работать некоторые федеральные структуры.

Ранее президент США Джо Байден подписал проект закона о временном бюджете , который поддержали обе палаты конгресса. Законодатели смогли договориться о шести документах, благодаря которым удастся продлить работу правительства по важнейшим направлениям, в том числе по энергетике, транспорту и юстиции.