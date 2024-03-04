«Абсурдная пропаганда». Германия опровергла обвинения в подготовке к войне с Россией

Правительство Германии отрицает, что перехваченный разговор немецких военных об использовании ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту свидетельствует о подготовке к войне с Россией, сообщило издание Financial Times. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что подобные утверждения - «российская пропаганда».

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», - заявил он.

Расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, опубликовала журналистка Маргарита Симоньян. После утечки разговора бундесвер первым делом попытался ограничить публикации с записью, заблокировав аккаунты в соцсети X.

При этом официального опровержения не было. После скандала с аудиозаписью в Германии решили обучить военных безопасному общению.

ФРГ оказалась в центре громкого скандала, но России это на руку. Политолог Евгений Михайлов рассказал, что пока страны НАТО будут ссориться из-за своих ошибок, РФ продолжит выполнять свои задачи.