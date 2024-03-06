Умерла звезда «Призрака оперы» Линда Бэлгорд

Артистка отметила свой день рождения 18 февраля.

О причинах ее смерти не уточняется. У нее остался супруг Эндрю Фентон, с которым они прожили в браке более 30 лет.

Линда Бэлгорд родом из Висконсина. Будучи школьницей, она дебютировала на сцене на любительском уровне.

В 1980-х артистка играла в театре Fireside в Форт Аткинсоне, позднее - в театрах Чикаго, куда впоследствии переехала. В 1990 году она обосновалась в Нью-Йорке, а меньше чем через полгода ее утвердили на главную роль в одной из бродвейских постановок.

Среди ее популярных ролей - мадам Жири в «Призраке оперы» и Норма Десмонд в «Бульваре Сансет».