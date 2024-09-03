МХТ имени Чехова откроет новый сезон премьерой спектакля «Самоубийца»

МХТ уже обращался к пьесе Эрдмана - это было почти 100 лет назад. «Самоубийцу» назвали одним из самых значимых произведений той эпохи. Работу над спектаклем вели полгода, но так и не завершили. На нее наложили запрет, Эрдмана арестовали и отправили в ссылку.

«Сейчас, мне кажется, время сложнее, чем тогда, поэтому мы вообще социально-политическую часть решили не играть, а больше сосредоточились на эстетической составляющей, на этой невероятной, фантастической истории», - рассказал Рощин.

Для режиссера предстоящая премьера станет первой постановкой в МХТ Чехова. Рощин работал над «Самоубийцей» как художник и автор видеосцен. Реквизитов на сцене будет немного - по замыслу постановщика, это позволит зрителям сосредоточиться на самой постановке, а не на интерьере. Спектакль вошел в число премьер, посвященных 125-летию театра. Постановку начнут показывать с 3 сентября.

В воскресенье в дворце культуры «Октябрь» прошел день открытых дверей. Всем желающим представили новый творческий сезон.