03 сентября 2024, 18:05

Психологическую драму «Флешбэк 2002» впервые покажут в МХТ 4 октября

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Московский Художественный театр имени Антона Чехова открыл 127-й сезон. Художественный руководитель Константин Хабенский рассказал о планах и начал с Новой сцены.

Хабенский пожелал своим коллегам удачи и хороших зрителей. Также он рассказал о работе Малой сцены и поделился планами спектаклей в праздники.

Ранее премьера спектакля «Портрет» по одноименной повести Николая Гоголя прошла в театре кукол в Балашихе. В постановку артисты добавили трагедию, мистическую атмосферу и даже юмор, чтобы порадовать маленьких зрителей.

«Она экспериментальная, но есть желание составить репертуар Новой сцены таким образом, чтобы зрителю на нее было не попасть, чтобы стояли очереди и был ажиотаж», - заявил он.

На Новой сцене 4 и 5 октября впервые покажут психологическую драму с элементами фантастики «Флешбэк 2002» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Это история о том, как сложилась бы жизнь, если бы можно было изменить прошлое.

Второй премьерой станет «Русалка» по пьесе Александра Пушкина, третьей - «Рассказы о браке. Осень» по прозе Августа Стриндберга.

«Еще одна попытка ответить на вопрос, куда уходит любовь и в чем ее тайна», - описал ее Хабенский.

Новый сезон на Основной сцене откроет спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Как напомнил Хабенский, у нее довольно необычная и трагичная судьба. При этом ее считают одной из лучших, написанных на русском языке.

Праздники Премьеры Спектакль Театры
03 сентября 2024, 12:37
МХТ имени Чехова откроет новый сезон премьерой спектакля «Самоубийца»
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МХТ имени Чехова откроет 127-й сезон спектаклем «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Режиссером постановки выступил Николай Рощин.

МХТ уже обращался к пьесе Эрдмана - это было почти 100 лет назад. «Самоубийцу» назвали одним из самых значимых произведений той эпохи. Работу над спектаклем вели полгода, но так и не завершили. На нее наложили запрет, Эрдмана арестовали и отправили в ссылку.

«Сейчас, мне кажется, время сложнее, чем тогда, поэтому мы вообще социально-политическую часть решили не играть, а больше сосредоточились на эстетической составляющей, на этой невероятной, фантастической истории», - рассказал Рощин.

Для режиссера предстоящая премьера станет первой постановкой в МХТ Чехова. Рощин работал над «Самоубийцей» как художник и автор видеосцен. Реквизитов на сцене будет немного - по замыслу постановщика, это позволит зрителям сосредоточиться на самой постановке, а не на интерьере. Спектакль вошел в число премьер, посвященных 125-летию театра. Постановку начнут показывать с 3 сентября.

В воскресенье в дворце культуры «Октябрь» прошел день открытых дверей. Всем желающим представили новый творческий сезон.

Премьеры Спектакль Театры
02 сентября 2024, 11:25
Путин призвал россиян изучать историю своей страны
РИА «Новости»
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Россиянам нужно знать историю своей страны и гордиться ей. Об этом заявил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла. Его процитировало РИА «Новости».

«Безусловно, мы и историю семьи должны знать, и историю страны. Мы должны гордиться своей историей», - сказал он.

Также Путин призвал регулярно подкреплять в сознании важность того, что сделал русский народ за все время своего развития. Это очень важно для будущего, подчеркнул президент.

Как сообщали «Известия» , российский лидер прибыл в Республику Тыва в понедельник, 2 сентября. Президенту предстоит провести рабочие встречи с местными властями. Также в рамках визита он посетит Президентское кадетское училище.

На открытом уроке в школы Кызыла Путин рассказал о внутреннем туризме. По его словам, это направление развивается сумасшедшими темпами, в том числе в Туве.

Школы История Владимир Путин
02 сентября 2024, 03:12
Мультфильм «Лунтик» стал лидером кинопроката в России
РИА «Новости»
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Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» занял первое место в прокате в России и странах СНГ. За период с 29 августа по 1 сентября он заработал 115,7 миллиона рублей, сообщил ресурс Kinobusiness.

Режиссером картины стал Константин Бронзит. В сюжете Лунтик со своими друзьями отправляются на поиски своей мамы, чтобы вернуться домой на Луну.

Второе место занял боевик «Ворон» режиссера Руперта Сандерса с кассой в 43,2 миллиона рублей. В фильме рассказывают о Эрике Дрэйвене, застрявшем между мирами в попытках спасти свою возлюбленную.

Третьим в прокате стал французско-бельгийский фильм «Ларго Винч: Гнев прошлого». Он заработал на выходных 21,4 миллиона рублей. В ленте рассказывают о миллиардере Ларго Винче, который должен спасти сына и свою бизнес-империю от таинственного врага.

Ранее сказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя собрала в прокате свыше миллиарда рублей. За основу киноленты взяли знаменитый советский мультфильм.

Рубль Режиссер Фильмы Россия
01 сентября 2024, 19:06
Умер актер Малого театра Алексей Кудинович
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Актер Малого театра, народный артист России Алексей Кудинович ушел из жизни в воскресенье в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

«Для Малого театра тяжелая потеря. Народного артиста России Алексея Кудиновича не стало 1 сентября. Одного из тех одаренных, уникальных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли по уровню исполнения таковыми не становились», - отметили в театре.

Точные дата и время прощания с Кудиновичем станут известны позднее.

«Родным и близким артиста свои соболезнования выразили его коллеги. Они глубоко скорбят вместе с ними», - добавили в пресс-службе.

Алексей Кудинович трудился в Малом театре на протяжении 50 лет. Он сыграл порядка 70 ролей, в том числе Акима во «Власти тьмы» Толстого, купца Восмибратова в «Лесе» Островского, Ферапонта в «Трех сестрах» Чехова и Мерлюша в «Таинственном ящике» Каратыгина.

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