Умер оператор фильма «Война и мир» Петрицкий
Кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Петрицкий скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
Петрицкий работал над такими фильмами как «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Мимино» Георгия Данелии, «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну, «Каждый вечер в одиннадцать» Самсона Самсонова и другими картинами.
«Выражаем соболезнования родным, друзьям и почитателям таланта Анатолия Анатольевича Петрицкого», - отметили в пресс-службе.
Прощание с оператором пройдет 9 сентября в ритуальном зале Первой градской больницы.
Ранее из жизни ушел народный артист России , актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев. Ему было 77 лет. За свою театральную карьеру актер становился номинантом на национальную премию «Золотая маска», лауреатом «Пушкинской премии», премии Собольщикова-Самарина, а также многократным лауреатом премии Нижнего Новгорода.