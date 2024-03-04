Умерла актриса Алла Богина

Алла Богина стала артисткой Театра на Таганке в середине 70-х годов. Она сыграла Маргариту в спектакле «Мастер и Маргарита», а также участвовала в постановках Николая Губенко.

На ее счету такие фильмы, как «Вы мне писали…», «У войны не женское лицо».

Представители Театра на Таганке выразили соболезнования родным и близким Богиной.

О причинах смерти актрисы пока ничего не известно.

«МК» уточнил, что Богина скончалась у себя дома на 1-й Брестской улице. Днем ей резко стало плохо. Соседка позвонила в скорую, но медики уже не смогли помочь артистке.

Богину похоронят во вторник на Троекуровском кладбище.