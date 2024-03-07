07 марта 2024, 13:01

Умер снявший «Тихий Дон» и «Ликвидацию» кинооператор Михаил Суслов

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Из жизни ушел советский, голливудский и российский кинооператор, оператор-постановщик, режиссер и продюсер Михаил Суслов. Он умер 5 марта в возрасте 84 лет, сообщил канал «Культура».

В 1962 году Михаил Суслов стал выпускником операторского факультета ВГИКа. Свой творческий путь он начал с московского телевидения, занимался съемками концертов Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Муслима Магомаева. Далее он продолжил карьеру на «Мосфильме».

На счету оператора такие работы, как - «Короткие истории», «Шестое июля» и «Человек на своем месте».

В 1976 году Суслов уехал в Соединенные Штаты, где большая часть его работ включала боевики и криминальные драмы. В 1990-х оператор вернулся в Россию, он стал тесно сотрудничать с режиссером Сергеем Урсуляком.

Среди его работ на Родине - «Ликвидация» (получившая премию ТЭФИ), «Тихий Дон» 2015 года и другие.

Болезни Режиссер
06 марта 2024, 22:35
Режиссер Римас Туминас скончался в больнице в Италии
Freepik
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Режиссер Римас Туминас, 15 лет возглавлявший театр Вахтангова, скончался в больнице в Италии. Некролог разместили на официальном сайте культурного учреждения.

«Слов нет. Осознания пока что тоже нет. Только слезы и огромная благодарность, что он был с нами. Сил, мужества и добра всем, кто его любил и продолжает любить», - написали в сообщении на сайте театра.

Туминас покинул пост худрука театра Вахтангова в мае 2022 года после скандала, разразившегося после выпуска проекта Рунета «Шоу ВиЛ», который ведут пранкеры Вован и Лексус. Туминас заявил, что готов вести диверсионную деятельность в театре и согласился поставить спектакль о Степане Бандере. После этого он уехал в Литву и уволился из театра. Позже его лишили премии правительства России.

Италия Больницы Режиссер Россия Театры
06 марта 2024, 18:05
Умер оперный певец Александр Сибирцев
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На 89-м году ушел из жизни Александр Сибирцев, бывший директор самарского оперного театра. Это произошло 6 марта, сообщила «Самарская газета».

Александр Сибирцев, выпускник Московской консерватории, прославился как солист Самарского театра оперы и балета, где выступал с 1993 года. За вклад в российскую культуру его отметили званием Народного артиста России и Государственной премией имени Глинки. Кроме того, он получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и был заслуженным деятелем культуры Польши.

В течение своей карьеры Сибирцев выступал более чем в 50 разнообразных образах, в том числе Германа, Отелло и многих других. Кроме сценической деятельности, он был известен своим камерным репертуаром, охватывающим произведения как западноевропейских, так и русских композиторов.

С 1993 по 2001 год Сибирцев занимал пост директора Самарского театра оперы и балета, а также преподавал в ряде учебных заведений, включая ГИТИС, Пермский педагогический институт, Самарский институт культуры и Самарский педагогический университет, оставив после себя множество талантливых учеников.

Россия Театры
06 марта 2024, 12:16
Умерла звезда «Призрака оперы» Линда Бэлгорд
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Не стало американской актрисы и певицы Линды Бэлгорд. Она ушла на 65 году жизни, сообщило издание BroadwayWorld.

Артистка отметила свой день рождения 18 февраля.

О причинах ее смерти не уточняется. У нее остался супруг Эндрю Фентон, с которым они прожили в браке более 30 лет.

Линда Бэлгорд родом из Висконсина. Будучи школьницей, она дебютировала на сцене на любительском уровне.

В 1980-х артистка играла в театре Fireside в Форт Аткинсоне, позднее - в театрах Чикаго, куда впоследствии переехала. В 1990 году она обосновалась в Нью-Йорке, а меньше чем через полгода ее утвердили на главную роль в одной из бродвейских постановок.

Среди ее популярных ролей - мадам Жири в «Призраке оперы» и Норма Десмонд в «Бульваре Сансет».

Актеры
06 марта 2024, 11:36
Актеры из «Слова пацана» стали «Голосом поколения»
РИА «Новости»
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Актерский состав сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоился награды Национальной премии интернет-контента в номинации «Голос поколения». Об этом сообщил телеканал НТВ.

Сериал удостоился награды «за миссию быть ответственным голосом своего поколения». Вручение премии прошло на Всемирном фестивале молодежи.

«Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующий о жизни подростковых банд в Казани 1980-х годов, стал результатом работы режиссера Жоры Крыжовникова с телекомпанией НТВ. С момента выхода в онлайн-кинотеатрах в ноябре 2023 года сериал быстро завоевал внимание зрителей, став одним из наиболее активно обсуждаемых проектов года. В сериале снялись такие актеры, как Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев и Леон Кемстач.

Никита Михалков, глава Союза кинематографистов России, охарактеризовал «Слово пацана» как сильную и искреннюю картину.

Ранее стало известно, что актера Никиту Кологривого из «Слова пацана» еще не утвердили на роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Киноленту снимет Александр Баранов.

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