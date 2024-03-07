Умер снявший «Тихий Дон» и «Ликвидацию» кинооператор Михаил Суслов

В 1962 году Михаил Суслов стал выпускником операторского факультета ВГИКа. Свой творческий путь он начал с московского телевидения, занимался съемками концертов Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Муслима Магомаева. Далее он продолжил карьеру на «Мосфильме».

На счету оператора такие работы, как - «Короткие истории», «Шестое июля» и «Человек на своем месте».

В 1976 году Суслов уехал в Соединенные Штаты, где большая часть его работ включала боевики и криминальные драмы. В 1990-х оператор вернулся в Россию, он стал тесно сотрудничать с режиссером Сергеем Урсуляком.

Среди его работ на Родине - «Ликвидация» (получившая премию ТЭФИ), «Тихий Дон» 2015 года и другие.