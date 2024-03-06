06 марта 2024, 18:05

Умер оперный певец Александр Сибирцев

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На 89-м году ушел из жизни Александр Сибирцев, бывший директор самарского оперного театра. Это произошло 6 марта, сообщила «Самарская газета».

Александр Сибирцев, выпускник Московской консерватории, прославился как солист Самарского театра оперы и балета, где выступал с 1993 года. За вклад в российскую культуру его отметили званием Народного артиста России и Государственной премией имени Глинки. Кроме того, он получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и был заслуженным деятелем культуры Польши.

В течение своей карьеры Сибирцев выступал более чем в 50 разнообразных образах, в том числе Германа, Отелло и многих других. Кроме сценической деятельности, он был известен своим камерным репертуаром, охватывающим произведения как западноевропейских, так и русских композиторов.

С 1993 по 2001 год Сибирцев занимал пост директора Самарского театра оперы и балета, а также преподавал в ряде учебных заведений, включая ГИТИС, Пермский педагогический институт, Самарский институт культуры и Самарский педагогический университет, оставив после себя множество талантливых учеников.

Россия Театры
06 марта 2024, 12:16
Умерла звезда «Призрака оперы» Линда Бэлгорд
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Не стало американской актрисы и певицы Линды Бэлгорд. Она ушла на 65 году жизни, сообщило издание BroadwayWorld.

Артистка отметила свой день рождения 18 февраля.

О причинах ее смерти не уточняется. У нее остался супруг Эндрю Фентон, с которым они прожили в браке более 30 лет.

Линда Бэлгорд родом из Висконсина. Будучи школьницей, она дебютировала на сцене на любительском уровне.

В 1980-х артистка играла в театре Fireside в Форт Аткинсоне, позднее - в театрах Чикаго, куда впоследствии переехала. В 1990 году она обосновалась в Нью-Йорке, а меньше чем через полгода ее утвердили на главную роль в одной из бродвейских постановок.

Среди ее популярных ролей - мадам Жири в «Призраке оперы» и Норма Десмонд в «Бульваре Сансет».

Актеры
06 марта 2024, 11:36
Актеры из «Слова пацана» стали «Голосом поколения»
РИА «Новости»
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Актерский состав сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоился награды Национальной премии интернет-контента в номинации «Голос поколения». Об этом сообщил телеканал НТВ.

Сериал удостоился награды «за миссию быть ответственным голосом своего поколения». Вручение премии прошло на Всемирном фестивале молодежи.

«Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующий о жизни подростковых банд в Казани 1980-х годов, стал результатом работы режиссера Жоры Крыжовникова с телекомпанией НТВ. С момента выхода в онлайн-кинотеатрах в ноябре 2023 года сериал быстро завоевал внимание зрителей, став одним из наиболее активно обсуждаемых проектов года. В сериале снялись такие актеры, как Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев и Леон Кемстач.

Никита Михалков, глава Союза кинематографистов России, охарактеризовал «Слово пацана» как сильную и искреннюю картину.

Ранее стало известно, что актера Никиту Кологривого из «Слова пацана» еще не утвердили на роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Киноленту снимет Александр Баранов.

Награды Сериалы Молодежь Кино Фестивали
06 марта 2024, 10:59
Умер актер Илья Устюжанинов
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Ушел из жизни российский актер Илья Устюжанинов. Ему было 40 лет, сообщили в пресс-службе театра «Камерная сцена» в Лобне.

«Илья работал в нашем театре С 2016 года. Первой его ролью стал Беляев в постановке „Месяц в деревне“ Тургенева. За эту работу он был номинирован „За лучшее исполнение роли“ на фестивале „Русская классика“», - рассказали представители культурного учреждения.

Устюжанинов незадолго до смерти сыграл свою последнюю небольшую роль прохожего в спектакле «Вишневый сад».

Церемония прощания с актером пройдет в среду с 11:00 до 13:00 на первом этаже театра «Камерная сцена».

О причинах смерти Ильи Устюжанинова не сообщается.

Актеры
06 марта 2024, 04:20
Легендарный Дукалис-Селин отказался читать про «умирающую» Россию и послал сценариста подальше
РИА «Новости»
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Актер Сергей Селин, сыгравший опера Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» не захотел читать сценарий про «умирающие» города России, послал сценариста подальше и порвал текст. Видеозапись, похожую на бэкстейдж, опубликовал Telegram-канал Readovka.

На видео Селин зачитывает текст и на моменте, где говорится об умирающих городах, нищающих россиянах и беспросветной жизни, актер прекратил читать. Он заявил сценаристу, что его задача - говорить правду.

«Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути», - заявил Селин.

Режиссер - судя по голосу, молодой человек - продолжил настаивать на своей версии сценария, после чего актер пригрозил, что «встанет и выйдет». Постановщику оказалась неинтересна версия актера.

«Давай, как ты хочешь», - заявил Селин, порвал сценарий, выругался и ушел со съемок.

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о желании работать в российском кинематографе. Сейчас он занят подготовкой к производству нового фильма «Преступление без наказания».

Видео Режиссер Россия Актеры

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