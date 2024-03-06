Умер оперный певец Александр Сибирцев

Александр Сибирцев, выпускник Московской консерватории, прославился как солист Самарского театра оперы и балета, где выступал с 1993 года. За вклад в российскую культуру его отметили званием Народного артиста России и Государственной премией имени Глинки. Кроме того, он получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и был заслуженным деятелем культуры Польши.

В течение своей карьеры Сибирцев выступал более чем в 50 разнообразных образах, в том числе Германа, Отелло и многих других. Кроме сценической деятельности, он был известен своим камерным репертуаром, охватывающим произведения как западноевропейских, так и русских композиторов.

С 1993 по 2001 год Сибирцев занимал пост директора Самарского театра оперы и балета, а также преподавал в ряде учебных заведений, включая ГИТИС, Пермский педагогический институт, Самарский институт культуры и Самарский педагогический университет, оставив после себя множество талантливых учеников.