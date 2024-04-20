Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой!»

Причины смерти артиста не уточнялись.

Омельченко принимал участие в спектаклях «Аленький цветочек», «Чайка», Мнимый больной», «Бременские музыканты» и «Щелкунчик». Артист также снимался в таких фильмах, как «Не бойся, я с тобой!» (2013 год), «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун».

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актера.

«Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил. Покойся с миром!» - написали коллеги Омельченко в некрологе.

Ранее, 17 апреля, из жизни в 61 год ушел актер Петр Никитин. Артист снялся во множестве украинских и российских кинолент: «Матч», «Шулер», «Слуга народа», «Высшая мера», «Время грехов», «По законам военного времени». Актер также работал в театре и участвовал в спектаклях по классическим произведениям: «Женитьбе» Николая Гоголя, «Детях солнца» Максима Горького, «Трактирщице» Карло Гольдони.