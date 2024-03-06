Умер актер Илья Устюжанинов

«Илья работал в нашем театре С 2016 года. Первой его ролью стал Беляев в постановке „Месяц в деревне“ Тургенева. За эту работу он был номинирован „За лучшее исполнение роли“ на фестивале „Русская классика“», - рассказали представители культурного учреждения.

Устюжанинов незадолго до смерти сыграл свою последнюю небольшую роль прохожего в спектакле «Вишневый сад».

Церемония прощания с актером пройдет в среду с 11:00 до 13:00 на первом этаже театра «Камерная сцена».

О причинах смерти Ильи Устюжанинова не сообщается.