11 июля 2024, 16:59

Театр сатиры учредит стипендию имени Александра Ширвиндта

Global Look Press
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В честь народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в Московском академическом Театре сатиры запланировали учредить именную стипендию. Ее будут вручать студентам Щукинского училища, рассказал ТАСС художественный руководитель культурного учреждения Евгений Герасимов.

Кроме того, 19 июля в театре пройдет посвященный народному артисту спектакль «Планета Ширвиндт». В этот день народному артисту РСФСР могло бы исполниться 90 лет.

«Труппа театра решила сделать стипендию Ширвиндта в Щукинском училище. Средства, которые будут получены 19 числа - а то, что мы отдали в продажу, билеты раскупили в первые же дни, - мы отдадим на эту стипендию», - поделился Герасимов.

По его словам, стипендию будут вручать на постоянной основе.

Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

Спектакль Театры Студенты
11 июля 2024, 03:23
В «Служебном романе» зрители обнаружили новый киноляп с галстуком Самохвалова
РИА «Новости»
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Внимательные зрители обнаружили очередной киноляп в советской трагикомедии «Служебный роман», вышедшей на экраны в 1977 году. На этот раз в фокус попал галстук героя Олега Басилашвили, об этом написал РБК Life.

Некоторые нестыковки в одежде героев свидетельствуют, что сцены переснимали несколько раз. У Самохвалова в сценах первого дня постоянно меняется расцветка галстука. При знакомстве с Калугиной у нее в кабинете он сине-оранжевый. Позже в тот же день герой Басилашвили на перекуре с Новосельцевым и Рыжовой появляется в кадре в оранжево-серебристом галстуке.

Когда Самохвалов возвращается в кабинет директора, галстук снова меняет цвет. Предположительно, сцены снимали в разные дни, поэтому и аксессуар повязали по-другому.

Еще один предмет одежды в картине вызвал внимание зрителей - самозастегивающийся пиджак Калугиной. Этот предмет гардероба на героине Алисы Фрейндлих то оказывался расстегнутым , то застегнутым на все пуговицы.

Кино Фильмы
10 июля 2024, 18:22
Внезапные локоны и длина волос. В «Д’Артаньяне и три мушкетера» нашли киноляп
Global Look Press
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В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» нашли киноляп, связанный с прической актера Михаила Боярского. Об этом сообщили журналисты РБК.

В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» нашли киноляп, связанный с прической актера Михаила Боярского. Об этом сообщили журналисты РБК.

В первой части советской картине «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссер Георгия Юнгвальда-Хилькевича на 56-й минуте ошибка. В эпизоде, где Олег Табаков в образе короля Франции отчитывает четверых храбрецов, восхваляя своих мушкетеров, у Д’Артаньяна в считаные секунды несколько раз меняется прическа.

Можно заметить, когда Д’Артаньян стоит по стойке смирно перед королем, который в это время называет пистоли лучшей ценой за преданность, волосы у гасконца уложены прямо.

Спустя секунду герой Боярского встает в строй к друзьям, монарх поворачивается к ним лицом, а у Д’Артаньяна уже заметно отрасли волосы и появились локоны. При этом прическа у мушкетера меняется так несколько раз.

Ранее зрители указали на неточность в фильме «Служебный роман». У начальницы Людмилы Калугиной сам по себе то расстегивается, то застегивается на все пуговицы коричневый пиджак.

Кино Фильмы Михаил Боярский
10 июля 2024, 11:11
Умер композитор и баянист Анвар Шарафеев
Freepik
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Не стало композитора, баяниста и педагога Анвара Шарафеева. Он скончался на 89-м году жизни, сообщили в пресс-службе Минкультуры Татарстана.

Музыкант имел множество наград и званий, включая звания народного артиста Республики Татарстан, заслуженного деятеля искусств Татарской АССР, ветерана труда.

Шарафеев - выпускник Казанской госконсерватории, освоил специальность «Композиция». Свыше 45 лет преподавал игру на фортепиано, баяне, мандолине. На его счету больше 200 авторских песен и романсов, более 50 концертно-инструментальных произведений, детской и хоровой музыки, симфонической музыки.

Композитор стал автором 13 изданных сборников вокальных и инструментальных сочинений.

Церемония прощания с Шарафеевым пройдет 10 июля.

Болезни Татарстан Музыка
09 июля 2024, 16:20
Более 650 школьников из новых регионов посетили Москву этим летом
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Ребята из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей побывали в столице с 22 июня по 7 июля 2024 года.  У школьников появилась возможность поближе познакомиться с Москвой благодаря реализации Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85», инициированной Минкультуры России.

Среди гостей столицы были дети от восьми до 17 лет. Для них организовали экскурсии по городу, посещение достопримечательностей и театров.

В рамках тура школьники из новых регионов побывали в музее славянской письменности «Слово», Российской государственной библиотеке, кинопарке «Москино», «СоюзМультПарке» и в киностудии имени Максима Горького.

Также дети смогли посетить Международную выставку-форум «Россия» и Центр океанографии и морской биологии «Москвариум». Кроме того, организаторы добавили в программу прогулки на теплоходах по Москве-реке.

Вчера, 8 июля, Владимир Путин прибыл на закрытие выставки-форума «Россия».

Ребята из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей побывали в столице с 22 июня по 7 июля 2024 года. У школьников появилась возможность поближе познакомиться с Москвой благодаря реализации Всероссийской программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4 85», инициированной Минкультуры России.

Школьники Выставка-форум «Россия» Москва

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