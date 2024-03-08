Солистку Мариинского театра Шакирову торжественно объявили прима-балериной

«Первыми артистку поздравили исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев, а также партнеры по спектаклю - Кимин Ким, Александр Сергеев и дирижер Арсений Шупляков», - говорится в сообщении.

Представители театра отметили, что потенциал балерины заметили еще когда Шакирова училась в Академии Русского балета имени Вагановой. В студенческие годы она исполнила сольные партии в спектаклях Мариинского театра, а также участвовала в важных гастролях балетной труппы.

Карьеру в Мариинском театре Шакирова начала в 2015 году. На ее счету главные партии классического балетного репертуара: Одетта-Одиллия, Принцесса Аврора, Никия и Жизель. Также прима успешно дебютировала в нескольких новых постановках.

Ранее народный артист России, бывший солист Большого театра и руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.