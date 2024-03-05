05 марта 2024, 18:04

Режиссер Сарик Андреасян назвал Данилу Козловского нехорошим человеком

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Данилу Козловского неприятным человеком. Причину их конфликта раскрыл портал StarHit.

Андреасян рассказал, что он попытался отправить Козловскому сценарий. В ответ актер нахамил режиссеру.

«Я Козловского ни разу в жизни не видел. Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все», - поделился Андреасян.

Последние два года карьеру актера сопровождают трудности: спектакли, в которых он участвовал, испытывали постоянные задержки или отмены. В итоге 38-летний Козловский начал работать за рубежом, хотя не говорил, что собирается эмигрировать.

Ранее Андреасян снял о жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой сериал, который вышел на экраны осенью минувшего года. Телеведущая, ставшая прототипом главной героини, сейчас ждет четвертого ребенка.

Режиссер Спектакль Актеры
05 марта 2024, 13:57
Умер архитектор Юрий Гнедовский
Читайте нас в: Google Новости
Ушел из жизни Юрий Гнедовский, который занимал пост почетного президента Союза архитекторов России и был первым президентом Международной ассоциации союзов архитектурных стран СНГ. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

По информации СМИ, тело Гнедовского обнаружили в его квартире в Москве. На место происшествия сразу прибыли сотрудники столичного МВД.

По результатам первоначального осмотра признаков насильственной смерти они не выявили. В настоящее время началась дополнительная проверка обстоятельств случившегося.

Юрий Гнедовский родился 3 июля 1930 года в Свердловске. В 1954-м он окончил Московский архитектурный институт. В 2002 году его признали Народным архитектором России, а в 2006-м ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Архитектура Москва
05 марта 2024, 12:12
Кустурица снимет фильм по двум романам Достоевского
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует объединить романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания». Картину снимут в Сербии и Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».

Кустурица создаст проект по мотивам произведений русского классика. Затем режиссер приступит к работе над картиной по книге «Лавр» современного писателя Евгения Водолазкина.

Кустурица уточнил, что после двух вышеуказанных фильмов на русском языке выберет для экранизации одно из произведений Николая Гоголя - «Мертвые души» или «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Ранее Кустурица вспомнил, как 20 лет назад у него появилась идея о съемках фильма по роману Достоевского «Преступление и наказание». Тогда же к нему обратился Джони Депп с инициативой сыграть Родиона Раскольникова, но режиссер отказал ему, так как хотел снять фильм на сербском языке.

Кино Режиссер
05 марта 2024, 04:23
Примечательный киноляп с виноградом обнаружили в советской комедии «Три плюс два»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В советской картине «Три плюс два» режиссера Генриха Оганисяна обнаружили примечательный киноляп. Издание РБК Life обратило внимание на нестыковку с виноградом на 55-й минуте ленты.

По сюжету Вадим и Наташа в исполнении Евгения Жарикова и Натальи Кустинской сидят за столиком в ресторане. Официант, которого играет сам режиссер, принимает заказ. Перед посетителями на столе стоит ваза с фруктами, на ней горкой лежит виноград.

Официант возвращается и разливает вино, ваза в том же виде. На следующем кадре, когда официант уходит, видно, что винограда в вазе стало заметно меньше.

Ранее зрители нашли новые интересные киноляпы в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой. С блузкой ее героини происходили примечательные метаморфозы.

Картины Режиссер Фильмы
04 марта 2024, 11:12
Умерла актриса Алла Богина
Читайте нас в: Google Новости
Заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Алла Богина скончалась 1 марта. Ей было 78 лет, сообщили на сайте культурного учреждения.

Алла Богина стала артисткой Театра на Таганке в середине 70-х годов. Она сыграла Маргариту в спектакле «Мастер и Маргарита», а также участвовала в постановках Николая Губенко.

На ее счету такие фильмы, как «Вы мне писали…», «У войны не женское лицо».

Представители Театра на Таганке выразили соболезнования родным и близким Богиной.

О причинах смерти актрисы пока ничего не известно.

«МК» уточнил, что Богина скончалась у себя дома на 1-й Брестской улице. Днем ей резко стало плохо. Соседка позвонила в скорую, но медики уже не смогли помочь артистке.

Богину похоронят во вторник на Троекуровском кладбище.

Театры Актеры

Новости по теме