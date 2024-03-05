Режиссер Сарик Андреасян назвал Данилу Козловского нехорошим человеком
Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Данилу Козловского неприятным человеком. Причину их конфликта раскрыл портал StarHit.
Андреасян рассказал, что он попытался отправить Козловскому сценарий. В ответ актер нахамил режиссеру.
«Я Козловского ни разу в жизни не видел. Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все», - поделился Андреасян.
Последние два года карьеру актера сопровождают трудности: спектакли, в которых он участвовал, испытывали постоянные задержки или отмены. В итоге 38-летний Козловский начал работать за рубежом, хотя не говорил, что собирается эмигрировать.
Ранее Андреасян снял о жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой сериал, который вышел на экраны осенью минувшего года. Телеведущая, ставшая прототипом главной героини, сейчас ждет четвертого ребенка.