Режиссер Сарик Андреасян назвал Данилу Козловского нехорошим человеком

Андреасян рассказал, что он попытался отправить Козловскому сценарий. В ответ актер нахамил режиссеру.

«Я Козловского ни разу в жизни не видел. Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все», - поделился Андреасян.

Последние два года карьеру актера сопровождают трудности: спектакли, в которых он участвовал, испытывали постоянные задержки или отмены. В итоге 38-летний Козловский начал работать за рубежом, хотя не говорил, что собирается эмигрировать.

Ранее Андреасян снял о жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой сериал, который вышел на экраны осенью минувшего года. Телеведущая, ставшая прототипом главной героини, сейчас ждет четвертого ребенка.