«Может быть очень жестким». Актер Долинский рассказал о работе с Михалковым
Режиссер Никита Михалков, несмотря на свою жесткость в профессии, помогает актерам раскрыть себя на сцене и съемочной площадке. Об этом рассказал сайту «Аргументы и факты» заслуженный артист РФ Владимир Долинский.
«Михалков может быть очень жестким, но в основном он товарищ актера. <…> С Никитой Михалковым работать - огромное удовольствие», - подчеркнул он.
По его словам, режиссер предоставляет актеру коридор возможностей для импровизаций, но не выходить из него. Отличий работы Михалкова в кино и в театре актер не заметил.
Ранее Михалков заявил, что российский кинематограф переживает значительный подъем. Он отметил, что зрители охотно возвращаются к просмотру отечественных фильмов, что является показателем их качества и популярности.