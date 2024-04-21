«Может быть очень жестким». Актер Долинский рассказал о работе с Михалковым

«Михалков может быть очень жестким, но в основном он товарищ актера. <…> С Никитой Михалковым работать - огромное удовольствие», - подчеркнул он.

По его словам, режиссер предоставляет актеру коридор возможностей для импровизаций, но не выходить из него. Отличий работы Михалкова в кино и в театре актер не заметил.

Ранее Михалков заявил, что российский кинематограф переживает значительный подъем. Он отметил, что зрители охотно возвращаются к просмотру отечественных фильмов, что является показателем их качества и популярности.