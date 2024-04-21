21 апреля 2024, 04:18

«Может быть очень жестким». Актер Долинский рассказал о работе с Михалковым

РИА «Новости»
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Режиссер Никита Михалков, несмотря на свою жесткость в профессии, помогает актерам раскрыть себя на сцене и съемочной площадке. Об этом рассказал сайту «Аргументы и факты» заслуженный артист РФ Владимир Долинский.

«Михалков может быть очень жестким, но в основном он товарищ актера. <…> С Никитой Михалковым работать - огромное удовольствие», - подчеркнул он.

По его словам, режиссер предоставляет актеру коридор возможностей для импровизаций, но не выходить из него. Отличий работы Михалкова в кино и в театре актер не заметил.

Ранее Михалков заявил, что российский кинематограф переживает значительный подъем. Он отметил, что зрители охотно возвращаются к просмотру отечественных фильмов, что является показателем их качества и популярности.

Кино Режиссер Фильмы Актеры Никита Михалков
20 апреля 2024, 18:42
Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой!»
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Заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Юрий Омельченко умер в 48 лет. Об этом сообщили на сайте Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра.

Причины смерти артиста не уточнялись.

Омельченко принимал участие в спектаклях «Аленький цветочек», «Чайка», Мнимый больной», «Бременские музыканты» и «Щелкунчик». Артист также снимался в таких фильмах, как «Не бойся, я с тобой!» (2013 год), «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун».

Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актера.

«Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил. Покойся с миром!» - написали коллеги Омельченко в некрологе.

Ранее, 17 апреля, из жизни в 61 год ушел актер Петр Никитин. Артист снялся во множестве украинских и российских кинолент: «Матч», «Шулер», «Слуга народа», «Высшая мера», «Время грехов», «По законам военного времени». Актер также работал в театре и участвовал в спектаклях по классическим произведениям: «Женитьбе» Николая Гоголя, «Детях солнца» Максима Горького, «Трактирщице» Карло Гольдони.

Кино Фильмы Спектакль Театры Актеры Азербайджан
19 апреля 2024, 16:56
Стало известно имя нового члена жюри шоу «Маска»
РИА «Новости»
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Пятый сезон шоу «Маска» стартовал с новым правилом, по которому новым членом жюри должен стать человек, связанный с проектом. В воскресенье, 28 апреля, на НТВ в новом выпуске программы в качестве такого судьи появится оперный певец Эльчин Азизов, сообщило «ВокругТВ».

По данным издания, к команде жюри, в которую входят певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и исполнитель Филипп Киркоров, присоединится оперный Азизов. Вместе они будут оценивать выступления участников. Певец в четвертом сезоне сам представлял на суд жюри номера в образе Мандрила.

В прошлом выпуске зрители могли видеть в качестве пятого члена жюри певца Стаса Пьеху. Он также был участником второго сезона шоу «Маска», но покинул проект во втором полуфинале.

В ближайшее воскресенье первый полуфинал пятого сезона шоу «Маска» представит двух новых персонажей - Тыкву и Космонавта. Спецгости покажут музыкальные номера.

Концерты Музыка Телевидение
19 апреля 2024, 14:49
Фильмы из 56 стран покажут на 46-м Московском международном кинофестивале
РИА «Новости»
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На 46-м Московском международном кинофестивале представят фильмы из 56 стран. Свыше 30 из них зрители увидят впервые, рассказал ТАСС программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

Московский международный кинофестиваль проходит состоится с 19 по 26 апреля.

«В этом году мы покажем более 30 мировых премьер. Для сравнения - в прошлом их было 26. Среди них „Лесной царь“, „Семь черных бумаг“, „Нелюбимка“, „Пришелец“», - отметил Кудрявцев.

От России на главный конкурс фестиваля выдвинули фильм «Пришелец» режиссера Ивана Соснина, повествующий о жизни слабослышащего Леши из традиционной российской деревни.

Впервые фестиваль провели в 1935 году , тогда в качестве председателя жюри выступил легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн. В этом году президентом ММКФ стал известный режиссер Никита Михалков.

Правительство Москвы обеспечит финансовую поддержку 46-й ежегодной сессии ММКФ. Мэр города Сергей Собянин выделил для этого специальный грант.

Кино Фестивали Москва
19 апреля 2024, 07:54
Российские кинотеатры остановили теневой прокат голливудских фильмов
Unsplash
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Крупные киносети в России перестали предлагать услугу предсеансного обслуживания, когда с отечественными короткометражками показывали голливудские фильмы без разрешения правообладателей. Они сделали это по просьбе дистрибьюторов, сообщил РБК.

Ассоциация владельцев кинотеатров призвала кинотеатры поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания c 18 апреля по 12 мая. С аналогичной просьбой к киносетям обратились такие крупные прокатчики, как «Атмосфера кино» и «Централ Партнершип».

«Подобный ультиматум - оставить сети без легального контента - звучит серьезно. Вполне вероятно, что по истечении заявленного срока - с 18 апреля по 12 мая - эта практика будет носить постоянный характер, а объем теневого проката сократится до минимума», - допустил руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов заявил, что киносети пострадают в любом случае. Отказ от теневого проката зарубежных фильмов повлечет убытки, а его продолжение воспримут как нарушение правил индустрии.

Параллельный импорт голливудских картин предложили ввести в 2022 году. Спустя время Минцифры обсудило с участниками рынка разблокировку сайтов с пиратским контентом.

Кино Фильмы Бизнес

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