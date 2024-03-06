Легендарный Дукалис-Селин отказался читать про «умирающую» Россию и послал сценариста подальше

На видео Селин зачитывает текст и на моменте, где говорится об умирающих городах, нищающих россиянах и беспросветной жизни, актер прекратил читать. Он заявил сценаристу, что его задача - говорить правду.

«Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути», - заявил Селин.

Режиссер - судя по голосу, молодой человек - продолжил настаивать на своей версии сценария, после чего актер пригрозил, что «встанет и выйдет». Постановщику оказалась неинтересна версия актера.

«Давай, как ты хочешь», - заявил Селин, порвал сценарий, выругался и ушел со съемок.

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о желании работать в российском кинематографе. Сейчас он занят подготовкой к производству нового фильма «Преступление без наказания».