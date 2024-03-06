06 марта 2024, 04:20

Легендарный Дукалис-Селин отказался читать про «умирающую» Россию и послал сценариста подальше

РИА «Новости»
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Актер Сергей Селин, сыгравший опера Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей» не захотел читать сценарий про «умирающие» города России, послал сценариста подальше и порвал текст. Видеозапись, похожую на бэкстейдж, опубликовал Telegram-канал Readovka.

На видео Селин зачитывает текст и на моменте, где говорится об умирающих городах, нищающих россиянах и беспросветной жизни, актер прекратил читать. Он заявил сценаристу, что его задача - говорить правду.

«Мы не оказались в беде, мы на определенном этапе. Мы молодая страна. Я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути», - заявил Селин.

Режиссер - судя по голосу, молодой человек - продолжил настаивать на своей версии сценария, после чего актер пригрозил, что «встанет и выйдет». Постановщику оказалась неинтересна версия актера.

«Давай, как ты хочешь», - заявил Селин, порвал сценарий, выругался и ушел со съемок.

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о желании работать в российском кинематографе. Сейчас он занят подготовкой к производству нового фильма «Преступление без наказания».

Видео Режиссер Россия Актеры
05 марта 2024, 21:22
Доминиканец удивил участников фестиваля в Сочи исполнением песни Шатунова
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На стенде Московской области Всемирного фестиваля молодежи в Сочи нашлось место не только презентациям и серьезным дискуссиям, но и музыкальной паузе. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

На стенде Московской области Всемирного фестиваля молодежи в Сочи нашлось место не только презентациям и серьезным дискуссиям, но и музыкальной паузе. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

Гость фестиваля по имени Марио, прибывший из Доминиканы, под аккомпанемент гитары исполнил песню Юрия Шатунова «Седая ночь».

«Где еще такое можно увидеть? Правильно! Только на стенде Подмосковья в Сочи», - отметили авторы сообщения.

Ранее на стенде региона состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе, а также прошла встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной.

Молодежь Сочи Песни Фестивали Молодежный
05 марта 2024, 18:04
Режиссер Сарик Андреасян назвал Данилу Козловского нехорошим человеком
РИА «Новости»
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Режиссер Сарик Андреасян назвал актера Данилу Козловского неприятным человеком. Причину их конфликта раскрыл портал StarHit.

Андреасян рассказал, что он попытался отправить Козловскому сценарий. В ответ актер нахамил режиссеру.

«Я Козловского ни разу в жизни не видел. Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все», - поделился Андреасян.

Последние два года карьеру актера сопровождают трудности: спектакли, в которых он участвовал, испытывали постоянные задержки или отмены. В итоге 38-летний Козловский начал работать за рубежом, хотя не говорил, что собирается эмигрировать.

Ранее Андреасян снял о жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой сериал, который вышел на экраны осенью минувшего года. Телеведущая, ставшая прототипом главной героини, сейчас ждет четвертого ребенка.

Режиссер Спектакль Актеры
05 марта 2024, 13:57
Умер архитектор Юрий Гнедовский
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Ушел из жизни Юрий Гнедовский, который занимал пост почетного президента Союза архитекторов России и был первым президентом Международной ассоциации союзов архитектурных стран СНГ. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

По информации СМИ, тело Гнедовского обнаружили в его квартире в Москве. На место происшествия сразу прибыли сотрудники столичного МВД.

По результатам первоначального осмотра признаков насильственной смерти они не выявили. В настоящее время началась дополнительная проверка обстоятельств случившегося.

Юрий Гнедовский родился 3 июля 1930 года в Свердловске. В 1954-м он окончил Московский архитектурный институт. В 2002 году его признали Народным архитектором России, а в 2006-м ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Архитектура Москва
05 марта 2024, 12:12
Кустурица снимет фильм по двум романам Достоевского
РИА «Новости»
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Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует объединить романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания». Картину снимут в Сербии и Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».

Кустурица создаст проект по мотивам произведений русского классика. Затем режиссер приступит к работе над картиной по книге «Лавр» современного писателя Евгения Водолазкина.

Кустурица уточнил, что после двух вышеуказанных фильмов на русском языке выберет для экранизации одно из произведений Николая Гоголя - «Мертвые души» или «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Ранее Кустурица вспомнил, как 20 лет назад у него появилась идея о съемках фильма по роману Достоевского «Преступление и наказание». Тогда же к нему обратился Джони Депп с инициативой сыграть Родиона Раскольникова, но режиссер отказал ему, так как хотел снять фильм на сербском языке.

Кино Режиссер

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