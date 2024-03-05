05 марта 2024, 12:12

Кустурица снимет фильм по двум романам Достоевского

РИА «Новости»
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Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует объединить романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания». Картину снимут в Сербии и Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».

Кустурица создаст проект по мотивам произведений русского классика. Затем режиссер приступит к работе над картиной по книге «Лавр» современного писателя Евгения Водолазкина.

Кустурица уточнил, что после двух вышеуказанных фильмов на русском языке выберет для экранизации одно из произведений Николая Гоголя - «Мертвые души» или «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Ранее Кустурица вспомнил, как 20 лет назад у него появилась идея о съемках фильма по роману Достоевского «Преступление и наказание». Тогда же к нему обратился Джони Депп с инициативой сыграть Родиона Раскольникова, но режиссер отказал ему, так как хотел снять фильм на сербском языке.

Кино Режиссер
05 марта 2024, 04:23
Примечательный киноляп с виноградом обнаружили в советской комедии «Три плюс два»
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В советской картине «Три плюс два» режиссера Генриха Оганисяна обнаружили примечательный киноляп. Издание РБК Life обратило внимание на нестыковку с виноградом на 55-й минуте ленты.

По сюжету Вадим и Наташа в исполнении Евгения Жарикова и Натальи Кустинской сидят за столиком в ресторане. Официант, которого играет сам режиссер, принимает заказ. Перед посетителями на столе стоит ваза с фруктами, на ней горкой лежит виноград.

Официант возвращается и разливает вино, ваза в том же виде. На следующем кадре, когда официант уходит, видно, что винограда в вазе стало заметно меньше.

Ранее зрители нашли новые интересные киноляпы в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой. С блузкой ее героини происходили примечательные метаморфозы.

Картины Режиссер Фильмы
04 марта 2024, 11:12
Умерла актриса Алла Богина
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Заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Алла Богина скончалась 1 марта. Ей было 78 лет, сообщили на сайте культурного учреждения.

Алла Богина стала артисткой Театра на Таганке в середине 70-х годов. Она сыграла Маргариту в спектакле «Мастер и Маргарита», а также участвовала в постановках Николая Губенко.

На ее счету такие фильмы, как «Вы мне писали…», «У войны не женское лицо».

Представители Театра на Таганке выразили соболезнования родным и близким Богиной.

О причинах смерти актрисы пока ничего не известно.

«МК» уточнил, что Богина скончалась у себя дома на 1-й Брестской улице. Днем ей резко стало плохо. Соседка позвонила в скорую, но медики уже не смогли помочь артистке.

Богину похоронят во вторник на Троекуровском кладбище.

Театры Актеры
02 марта 2024, 05:58
«Мастер и Маргарита» собрал в российском прокате 2 млрд рублей
РИА «Новости»
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Картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрала более двух миллиардов рублей в российском прокате. Об этом сообщили на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

«Общие сборы - 2 003 905 580 рублей», - сказано в публикации.

При этом в день премьеры фильм собрал более 57 миллионов рублей, а в начале февраля сумма сборов составила уже один миллиард рублей. «Мастер и Маргарита» стала четвертой отечественной картиной 2024 года, которая смогла достичь таких рекордных сборов.

Ранее аналитики «Мегафона» проанализировали мобильный интернет-трафик в московских локациях из книги Михаила Булгакова. По их словам, выход новой экранизации вызвал новую волну интереса к таким местам, как дом Грибоедова, «Нехорошая квартира» и Патриаршие пруды.

При этом народный артист СССР Олег Басилашвили раскритиковал новую экранизацию романа , хотя признался, что он его не смотрел, а только прочитал рецензии о том, как снимали и монтировали фильм.

Кино Фильмы Россия Деньги
02 марта 2024, 00:53
«Искусство не терпит трафаретов». Искусствовед рассказала, в чем был главный талант художники Ильи Репина
Телеканал «360»
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В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» в честь 180-летия художника. В ней собрали сотни работ из 20 музеев России. Представлен не только сам Илья Репин, но и его ученики. Куратор экспозиции Ксения Новохатько рассказала «360» о концепции выставки и о том, чем Репин поразил даже опытных искусствоведов и музейных работников.

Новохатько объяснила, что организаторы выставки захотели показать Репина с новой стороны. Тогда родилась идея посмотреть на него не только как на творца, но и как на наставника. Погрузившись эту тему, искусствоведы открыли для себя много нового.

«Даже музейные работники удивились, узнав, сколько художников прошли через Репина», - призналась Новохатько.

По ее словам, на выставке в «Новом Иерусалиме» представлены работы около 30 художников - но это только самые узнаваемые ученики Репина. По оценкам куратора экспозиции, общее их число может приближаться к 1000. Но при этом в русском искусстве не существует «репинской школы». И это в первую очередь говорит о том, как художник подходил к обучению студентов.

Организаторы выставки попытались показать Репина таким, каким он был в воспоминаниях студентов - живым, ироничным, свободным и любящим жизнь человеком. А структура композиции соответствует его основным заветам как педагога.

В одном из залов выставки встретились два интересных экспоната - портреты Софьи Драгомировой, которые написали сам Репин и его не мене знаменитый ученик Валентин Серов. Причем писали художники одновременно, в одном и том же месте, но с разных ракурсов. Удалось ли ученику превзойти учителя? На этот вопрос смогут ответить для себя посетители музея «Новый Иерусалим».

Выставки Музеи Художники

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