07 марта 2024, 16:20

«Это же Шукшин!» Андреасян назвал Кологривого народным героем

РИА «Новости»
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Российский режиссер Сарик Андреасян высказался об актере Никите Кологривом. Он назвал его в беседе с NEWS.ru абсолютным народным героем.

«Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора», - отметил режиссер, отвечая на вопрос о скандальных заявлениях актера в адрес коллег.

Андреасян пояснил, что больше верит в талант, а не в полезные связи. Он привел в пример Кологривого, который приехал из Новосибирска покорять Москву, получил образование и долгое время шел к цели стать известным актером.

Ранее актер Даниил Вахрушев заявил о потере уважения к Никите Кологривому после его нескольких интервью. Он назвал высказывания звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» неэтичными.

Кино Режиссер Актеры
07 марта 2024, 16:13
Киносказку «Варвара-краса, длинная коса» осовременят
РИА «Новости»
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В следующем году планируют начать съемки ремейка советской картины 1970 года «Варвара-краса, длинная коса». Производством фильма займутся кинокомпания «Марс Медиа» и Киностудия имени Горького, сообщили в пресс-службе студии.

Сценарий для нового проекта напишет Евгения Хрипкова. Среди ее работ - «Звоните ДиКаприо!», «Неидеальный мужчина», «Мальвина».

Хрипкова отметила, что будет интересно создать ремейк на сказку, используя современные технологии кинопроизводства, подчеркнув все ее лучшие качества.

Она добавила, что планирует оставить в сценарии хулиганский заряд оригинала и усилить эмоциональность.

«Мы не хотим переносить действие сказки в современность, мы хотим осовременивать ее деталями, в которых зритель будет считывать наше время», - пояснила Хрипова.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица поделился творческими планами. Он рассказал, что будет снимать фильм «Преступление без наказания», который объединит романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот».

Кино Режиссер
07 марта 2024, 13:01
Умер снявший «Тихий Дон» и «Ликвидацию» кинооператор Михаил Суслов
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Из жизни ушел советский, голливудский и российский кинооператор, оператор-постановщик, режиссер и продюсер Михаил Суслов. Он умер 5 марта в возрасте 84 лет, сообщил канал «Культура».

В 1962 году Михаил Суслов стал выпускником операторского факультета ВГИКа. Свой творческий путь он начал с московского телевидения, занимался съемками концертов Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Муслима Магомаева. Далее он продолжил карьеру на «Мосфильме».

На счету оператора такие работы, как - «Короткие истории», «Шестое июля» и «Человек на своем месте».

В 1976 году Суслов уехал в Соединенные Штаты, где большая часть его работ включала боевики и криминальные драмы. В 1990-х оператор вернулся в Россию, он стал тесно сотрудничать с режиссером Сергеем Урсуляком.

Среди его работ на Родине - «Ликвидация» (получившая премию ТЭФИ), «Тихий Дон» 2015 года и другие.

Болезни Режиссер
06 марта 2024, 22:35
Режиссер Римас Туминас скончался в больнице в Италии
Freepik
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Режиссер Римас Туминас, 15 лет возглавлявший театр Вахтангова, скончался в больнице в Италии. Некролог разместили на официальном сайте культурного учреждения.

«Слов нет. Осознания пока что тоже нет. Только слезы и огромная благодарность, что он был с нами. Сил, мужества и добра всем, кто его любил и продолжает любить», - написали в сообщении на сайте театра.

Туминас покинул пост худрука театра Вахтангова в мае 2022 года после скандала, разразившегося после выпуска проекта Рунета «Шоу ВиЛ», который ведут пранкеры Вован и Лексус. Туминас заявил, что готов вести диверсионную деятельность в театре и согласился поставить спектакль о Степане Бандере. После этого он уехал в Литву и уволился из театра. Позже его лишили премии правительства России.

Италия Больницы Режиссер Россия Театры
06 марта 2024, 18:05
Умер оперный певец Александр Сибирцев
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На 89-м году ушел из жизни Александр Сибирцев, бывший директор самарского оперного театра. Это произошло 6 марта, сообщила «Самарская газета».

Александр Сибирцев, выпускник Московской консерватории, прославился как солист Самарского театра оперы и балета, где выступал с 1993 года. За вклад в российскую культуру его отметили званием Народного артиста России и Государственной премией имени Глинки. Кроме того, он получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени и был заслуженным деятелем культуры Польши.

В течение своей карьеры Сибирцев выступал более чем в 50 разнообразных образах, в том числе Германа, Отелло и многих других. Кроме сценической деятельности, он был известен своим камерным репертуаром, охватывающим произведения как западноевропейских, так и русских композиторов.

С 1993 по 2001 год Сибирцев занимал пост директора Самарского театра оперы и балета, а также преподавал в ряде учебных заведений, включая ГИТИС, Пермский педагогический институт, Самарский институт культуры и Самарский педагогический университет, оставив после себя множество талантливых учеников.

Россия Театры

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