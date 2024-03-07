«Это же Шукшин!» Андреасян назвал Кологривого народным героем

«Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора», - отметил режиссер, отвечая на вопрос о скандальных заявлениях актера в адрес коллег.

Андреасян пояснил, что больше верит в талант, а не в полезные связи. Он привел в пример Кологривого, который приехал из Новосибирска покорять Москву, получил образование и долгое время шел к цели стать известным актером.

Ранее актер Даниил Вахрушев заявил о потере уважения к Никите Кологривому после его нескольких интервью. Он назвал высказывания звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» неэтичными.