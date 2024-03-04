Землян предупредили о риске уничтожения электросети на планете в 2024 году

Журналист считает, что в 2024 году многолетний цикл солнечной активности достигнет своего пика, а мощные вспышки на Солнце могут оставить человечество без современных благ.

Медиавилла напомнил про «событие Кэррингтона», когда в 1859 году геомагнитная буря вывела из строя тысячи километров телеграфных линий. Тогда люди остались без телефонной связи.

В XXI веке японский астрофизик Фуса Мияке открыла аномалию, получившую название «событие Мияке». Она обнаружила в образцах деревьев, растущих в Японии, в Европе, Америке и Новой Зеландии радиоуглеродные всплески и увеличение содержания бериллия во льдах. Они могут появиться в результате гамма-всплесков, взрывов сверхновых, комет и галактического космического излучения, в том числе, если солнечные лучи достигли экстремальной силы. Это событие имеет планетарный масштаб.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что москвичи и петербуржцы смогут увидеть полярное сияние из-за магнитной бури в ночь на понедельник, 4 марта.