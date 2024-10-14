Более 1100 сувениров из отходов сделали в Подмосковье

Сессия «Взгляд изнутри: сложности работы региональных операторов и пути их решения» прошла 9 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ). На ней представители отраслевых компаний обсудили, каким образом должна рассчитываться плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Участники сессии посчитали, что в туристических регионах начисление платы должно происходить по квадратным метрам, а не по количеству зарегистрированных проживающих, это позволит компенсировать превышение реальных объемов к расчетным.

«В последнее время все более непредсказуемым становится отклонение фактических показателей образуемого потока отходов над их плановыми значениями. Это приводит к увеличению расходов региональных операторов по широкому перечню статей затрат. Этот наболевший вопрос обсудили с ключевыми игроками отрасли на прошедшей сессии в рамках РЭФ», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сессия прошла в партнерстве с Группой «ЭкоЛайн». Ее модератором выступил заместитель исполнительного директора Ассоциации «Чистая страна» Борис Прокопьев.

«Превышение фактического объема отходов над плановым трактуется как неучтенная выручка и приводит к отрицательным корректировкам при определении НВВ. В сегодняшних реалиях рост отходообразования приводит к увеличению расходов региональных операторов по целому перечню статей: от ГСМ до заемного финансирования. Чтобы избежать резкого скачка тарифа в масштабах всей страны, мы предлагаем начать с туристических регионов, в которых вопрос сегодня стоит наиболее остро», - сказал он.

Первый заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Алексей Чувиков уточнил, что к высокому росту стоимости платежей это не приведет.

«Хотя в среднем плата за вывоз отходов составляет 3−5% от всей платежки за ЖКУ, рост платы за мусор даже в два раза увеличит стоимость платежки примерно на цену бутылки молока, не больше. Но это даст устойчивость отрасли», - отметил Чувиков.

Как сообщила генеральный̆ директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина, на всех территориях присутствия регоператора начисления осуществляются исходя из количества проживающих. Основной трудностью является определение их точного количества.

«Составление необходимых актов требует человеческих ресурсов, расходы не компенсируются, в отдельных случаях потребители самостоятельно об этом не уведомляют. Процедура длительная и выгодна пользователю лишь в том случае, если квитанция приходит с завышенными данными по числу проживающих», - добавила она.

Инициативу поддержали сразу несколько крупных игроков рынка, в частности, ГК «Чистый город». Предлагаемые изменения уже успешно реализуются в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Кировской, Калужской и других областях.