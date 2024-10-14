14 октября 2024, 09:45

Более 1100 сувениров из отходов сделали в Подмосковье

РЭО
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Участники Российского экологического форума (РЭФ) в Подмосковье сделали 1100 карабинов, значков и брелоков из пластиковых отходов за три дня в мастерской переработки «Зеленый фургон».

«Уникальная мастерская переработки на колесах „Зеленый фургон“ вмещает в себя полный цикл переработки пластика и более 10 различных мастер-классов. В 2023 году фургон уже посетил 18 мероприятий, а гостями стали более 38 000 человек, многие из которых - взрослые. Мастерская пользуется большой популярностью, и РЭФ не стал исключением. За три дня гости форума измельчили в фургоне 200 килограммов пластиковых крышечек и сделали 1100 сувениров», - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Измельченные пластиковые крышечки отправят на переработку, из полученного вторсырья сделают мебель.

В первый день проведения форума - Молодежный день РЭФ - участники сделали более 600 экосувениров и измельчили на велошредерах 150 кг крышек. За остальные два дня, когда проходила деловая программа форума, было сделано еще 500 сувениров и измельченно 50 кг крышек.

12 октября 2024, 05:14
Москвичам рассказали, какой будет погода зимой
РИА «Новости»
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Предстоящей зимой в Москве ожидается переменчивая погода с частой гололедицей и 25-градусными морозами. Об этом на пресс-конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщил «Интерфакс».

«Очень частая смена погоды [будет в Москве]. Будет очень частая гололедица, будут и сильные морозы до -25 градусов, особенно в январе и феврале», - сказал он.

Синоптик добавил, что в целом в России зима прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой.

Вильфанд также заявил, что текущий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений, но точно известно станет только где-то в середине января, сообщили «Известия». Синоптик добавил, что такая высокая температура уже сказывается на всех компонентах системы планеты.

Ранее Вильфанд посоветовал московским водителям пока не переходить на зимнюю резину , пояснив, что эта процедура может подождать до 20 октября.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
11 октября 2024, 15:17
РЭО: эксперты отрасли поддержали переход туристических регионов на начисление платы за вывоз ТКО по квадратным метрам
РЭО
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Сессия «Взгляд изнутри: сложности работы региональных операторов и пути их решения» прошла 9 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ). На ней представители отраслевых компаний обсудили, каким образом должна рассчитываться плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Участники сессии посчитали, что в туристических регионах начисление платы должно происходить по квадратным метрам, а не по количеству зарегистрированных проживающих, это позволит компенсировать превышение реальных объемов к расчетным.

«В последнее время все более непредсказуемым становится отклонение фактических показателей образуемого потока отходов над их плановыми значениями. Это приводит к увеличению расходов региональных операторов по широкому перечню статей затрат. Этот наболевший вопрос обсудили с ключевыми игроками отрасли на прошедшей сессии в рамках РЭФ», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Сессия прошла в партнерстве с Группой «ЭкоЛайн». Ее модератором выступил заместитель исполнительного директора Ассоциации «Чистая страна» Борис Прокопьев.

«Превышение фактического объема отходов над плановым трактуется как неучтенная выручка и приводит к отрицательным корректировкам при определении НВВ. В сегодняшних реалиях рост отходообразования приводит к увеличению расходов региональных операторов по целому перечню статей: от ГСМ до заемного финансирования. Чтобы избежать резкого скачка тарифа в масштабах всей страны, мы предлагаем начать с туристических регионов, в которых вопрос сегодня стоит наиболее остро», - сказал он.

Первый заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Алексей Чувиков уточнил, что к высокому росту стоимости платежей это не приведет.

«Хотя в среднем плата за вывоз отходов составляет 3−5% от всей платежки за ЖКУ, рост платы за мусор даже в два раза увеличит стоимость платежки примерно на цену бутылки молока, не больше. Но это даст устойчивость отрасли», - отметил Чувиков.

Как сообщила генеральный̆ директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина, на всех территориях присутствия регоператора начисления осуществляются исходя из количества проживающих. Основной трудностью является определение их точного количества.

«Составление необходимых актов требует человеческих ресурсов, расходы не компенсируются, в отдельных случаях потребители самостоятельно об этом не уведомляют. Процедура длительная и выгодна пользователю лишь в том случае, если квитанция приходит с завышенными данными по числу проживающих», - добавила она.

Инициативу поддержали сразу несколько крупных игроков рынка, в частности, ГК «Чистый город». Предлагаемые изменения уже успешно реализуются в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Кировской, Калужской и других областях.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
11 октября 2024, 13:36
СевГУ присоединился к Консорциуму РЭО для подготовки специалистов по экономике замкнутого цикла
РЭО
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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и проректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Сергей Дудников подписали соглашение о присоединении вуза к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Подписание состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

«СевГУ - первое крымское высшее учебное заведение, вошедшее в наш консорциуме. В вузе уже готовят специалистов в области экологии, но также СевГУ может стать поставщиком квалифицированных кадров для будущих комплексных объектов обращения с отходами. Создание новых мощностей потребует узких специалистов, и сотрудничество РЭО и СевГу позволит обеспечить кадровым резервом новые производства», - отметил Денис Буцаев.

«Одной из основных специализаций нашего университета является радиоэкология и выведение из эксплуатации ядерных реакторов. Мы готовим экологов широкого профиля, хай-тек специалистов, которые не только умеют работать с отходами, но и перестраивать производственный процесс таким образом, чтобы уже на стадии производства генерировать меньшее количество отходов, с целью организации замкнутого производственного цикла», - подчеркнул Сергей Дудников.

Также проректор отметил, что университет активно занимается цифровой трансформацией в сфере экологии и природопользования.

«В рамках стратегического проекта „Цифровой двойник геосистемы приморской территории“ мы создали и опробовали региональную комплексную систему поддержки принятия решений для Севастополя и региона. При содействии правительства города создана базовая кафедра „Цифровая экология“, которая подготавливает специалистов для уже функционирующей системы, которая, в свою очередь, органично влилась в городскую систему „Безопасный город“. Севастопольский государственный университет открыт к сотрудничеству, мы готовы поделиться нашими технологиями и опытом другими участниками Консорциума, а также запустить совместные проекты в различных регионах нашей страны», - добавил Сергей Дудников.

Работа консорциума направлена на подготовку узких специалистов в области экономики замкнутого цикла. Кроме того, члены консорциума занимаются поддержкой выпускников, педагогического и научного сообщества, а также внедрением новых технологий.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был основан в 2021 году.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
11 октября 2024, 12:31
Истощенного леопарда заметили на трассе в Приморье
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Сотрудники Минприроды Приморского края при поддержке специалистов национального парка «Земля леопарда» начнут поиски леопарда для его спасения из дикой природы. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка, опубликовав в своем Telegram видео очевидцев, успевших снять зверя из салона машины.

Ранее жители региона заметили на трассе около Уссурийского городского округа леопарда, внешний вид которого вызвал опасение у специалистов. Хищник часто приседал на задние лапы и не реагировал на людей рядом.

Специалисты и ранее наблюдали за этой особью, но теперь состояние зверя резко изменилось. Очевидцы за последние три месяца несколько раз замечали леопарда в этом районе, но его физическое состояние всегда оценивалось экспертами как удовлетворительное.

Летом для наблюдения за животным установили фотоловушки, данные с которых подтверждали это.

Ранее поезд сбил вышедшего на пути амурского тигра в Приморье.

Природа Приморье Животные

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