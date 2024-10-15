РЭО: регоператоры смогут учесть в тарифах недополученные доходы

«В октябре было принято постановление по тарифам в сфере ТКО. Теперь в тарифах регоператоров будут учитываться расходы на эксплуатацию перегрузочных станций, включенных в территориальную схему, если использование таких станций ведет к экономии транспортных расходов. Тему тарифного регулирования мы продолжили обсуждать на заседании федерального штаба 10 октября. Субъекты РФ вынесли на повестку предложения, в том числе по уточнению состава документов, необходимых для установления тарифов, и методик определения затрат, например, на заработную плату водителей и иных служащих», - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Постановление Правительства РФ № 1318 было принято 1 октября 2024 года. Изменения внесены в Основы ценообразования в области обращения с ТКО, утвержденные постановлением Правительства РФ № 484 от 30 мая 2016.

Также, согласно постановлению, с учетом фактически накопленной инфляции по расходам на транспортирование ТКО, по решению высшего должностного лица субъекта РФ тарифы регоператоров в этой части могут быть пересмотрены по сравнению с плановыми расходами, рассчитываемыми при проведении конкурсных отборов. Это позволит определять расходы на транспортирование ТКО в соответствии с реальной экономической ситуацией.

Постановление установило возможность при расчете тарифов на 2025 год учитывать недополученные доходы, возникшие за 9 месяцев 2024 года, если такие расходы подтверждены, а соответствующим оператором по обращению с ТКО реализуется инвестиционная программа, по результатам реализации которой обеспечивается сортировка 100% объема ежегодно образуемых ТКО.

На штабе представитель ФАС России сообщил о планах по разработке единого пакета изменений в нормативные правовые акты в части совершенствования тарифного регулирования сферы обращения с ТКО. Работа будет организована совместно с субъектами Российской Федерации в рамках федерального штаба.