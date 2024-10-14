Выставка «Зеленый квадрат» открылась в Саратове

«Молодые российские художники создали произведения из отходов и вторсырья и смогли привлечь внимание к актуальным вопросам экологии, в частности к сохранению биоразнообразия России, осознанного потребления, необходимости переработки и раздельного сбора. РЭО предоставил им возможность презентовать свои работы, выставки прошли уже в нескольких городах, теперь очередь пришла до Саратова. Более того, выставка приурочена к открытию экоцентра, в котором местные жители смогут почерпнуть новые знания, а также сдать на переработку вторсырье и тем самым внести свой вклад в защиту окружающей среды», - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В экспозицию «Зеленого квадрата» вошли 16 арт-объектов. Их создали финалисты одноименного конкурса, который организовали РЭО и арт-кластер «Таврида» в преддверии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в 2024 году.

«Выставка „Зеленый квадрат“ уже экспонировалась в Крыму, Мелитополе в Запорожской области и вызвала большое внимание, особенно со стороны молодежи. Затем она отправилась в Казань и Нижний Новгород. Теперь арт-объекты смогут увидеть жители Саратова», - сказал PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Презентация выставки состоялась в день открытия второго экоцентра «Экологизатора» 11 октября в 17:00. В новом пространстве запланировано размещение музея арт-объектов в стиле треш-арт и обучающая экспозиция об экологичном образе жизни, раздельном сборе и переработке отходов, ЭкоТехнопарк для проведения мастер-классов, эколекторий, площадка РСО, сбор ненужной одежды в рамках проекта «Культура вещей» и сбор крышек для проекта «Водорослям крышка». Проект «Водорослям крышка» стал призером «Зеленой премии» в номинации «Общественные проекты» в 2023 году.

Выставка«Зеленый квадрат» будет открыта с 11 октября по 7 ноября в общественном экоцентре АНО «Экологизатор» по адресу: ул. Аэропорт, д. 42.