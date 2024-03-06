Совкомбанк запустил продажу наличной валюты онлайн

Банк предоставил клиентам возможность отслеживать курс наличной валюты онлайн и фиксировать его на нужном уровне, выбрав конкретный офис. Опция доступна при покупке долларов США, евро, юаней и дирхамов ОАЭ. На первом этапе услугу запустили для клиентов в Москве.

Забрать валюту можно будет в выбранной кассе до конца рабочего дня. Для клиентов Совкомбанка доступны расчеты в кассе с помощью карты. Возможность расплатиться наличными рублями также сохраняется.

Процесс полностью автоматизирован, поэтому покупателю валюты не придется ожидать установки курса в кассе.