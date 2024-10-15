ЦБ предложил дополнительно защитить клиентов микрофинансовых организаций

Эксперты обсудили доклад о развитии рынка МФО на ближайшие три года.

«Общественные обсуждения <…> прошли с представителями МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутатами Госдумы. Регулятор проработал более 100 предложений и вопросов от участников рынка», - следует из релиза ЦБ.

Представители Банка России предложили не выдавать более одного кредита до его полного погашения, уменьшить размер предельной переплаты - с 130 до 100% от суммы долга по потребительским займам, а также ввести так называемый «период охлаждения» - на него призвали выделить три дня.

В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. Днем 15 октября регулятор допустил очередной рост показателя до конца месяца.