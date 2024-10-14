14 октября 2024, 11:11

МТС обязали выплатить в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода

РИА «Новости»
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ФАС рассмотрела антимонопольное дело МТС и обязала компанию перечислить в бюджет три миллиарда рублей «незаконно полученного дохода». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, весной 2024 года компания на 8% необоснованно повысила стоимость услуг сотовой связи, тем самым ущемив интересы потребителей.

Ведомство предписало МТС снизить тарифы для абонентов, для которых увеличивали цену на услуги сотовой связи. Также в пресс-службе отметили, что впервые изъяли необоснованно полученный доход и перечислили эти средства в бюджет. Такая мера будет способствовать предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи, подчеркнули в ФАС.

Ранее председатель Союза потребителей России объяснил, что полученные от МТС деньги перевели в бюджет , так как вернуть их абонентам нельзя из-за невозможности проконтролировать перечисление. Ни одной службе судебных приставов не под силу проследить за передвижением средств 30 миллионам потребителей, заключил он.

Штрафы ФАС России
12 октября 2024, 00:44
Внешний долг России впервые за 18 лет опустился ниже 300 млрд долларов
РИА «Новости»
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Впервые за 18 лет внешний долг России опустился ниже 300 миллиардов долларов. С начала 2024 года сумма уменьшилась почти на 8%, сообщил Центробанк.

К 1 октября внешний долг России составил 293,4 миллиарда долларов. С начала года он сократился на 7,7%, а именно на 24,5 миллиарда долларов. Задолженность банковского сектора увеличилась на 7,1%, до 101,5 миллиарда долларов, органов государственного управления - сократилась на 5,4%, до 30,9 миллиарда, других секторов экономики - уменьшилась на 15,5%, до 160,9 миллиарда.

В последний раз внешний долг России опустился ниже 300 миллиардов долларов в октябре 2006 года. Тогда он составил 269,5 миллиарда долларов. По информации Центроабка, уменьшение связано с сокращением обязательств прочих секторов, в основном по привлеченным кредитам.

Российские заемщики уберегли финскую госкомпанию Finnvera от многомиллионных убытков. Они, несмотря на санкции, погасили долги по кредитам, сообщил RT.

Долги Деньги Центробанк Экономика Госдолг
11 октября 2024, 20:45
Добросовестные российские заемщики спасли финскую Finnvera от разорения
РИА «Новости»
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Несмотря на санкции, российские предприятия погасили кредиты и спасли финскую государственную финансовую компанию Finnvera от убытков на сумму 250 миллионов евро. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

К февралю 2022 года российские компании получили кредиты и кредитные обещания от Finnvera на сумму около миллиарда евро. Из них 700 миллионов приходились на уже выданные займы. Санкции заблокировали каналы платежей , и финская госкомпания рисковала потерять не менее 250 миллионов евро.

Однако российский бизнес не отказался от своих обязательств и продолжил погашать долги. К концу 2022 года их сумма снизилась до 420 миллионов евро, а через год осталось менее 100 миллионов.

«Одна из причин в том, что они сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях. Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», - сказал руководитель направления по работе с крупными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта.

На экономические отношения между Россией и Финляндией повлияли не только санкции, но закрытие границ.

«Известия» сообщили, что за первое полугодие 2024 года товарооборот этих стран сократился до 600 миллионов евро.

Финляндия Санкции Россия Кредиты Бизнес Деньги
11 октября 2024, 11:19
Футболист Головин накопил автоштрафы на 50 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Футболист Александр Головин почти год не оплачивает свои автомобильные штрафы. На его Mercedes-Benz G63 AMG накопилось более 40 начислений. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Капитан сборной России по футболу и полузащитник французского клуба «Монако» перестал оплачивать штрафы еще в декабре прошлого года. За это время он получил 41 взыскание на 50 тысяч рублей. Большинство штрафов ему начислили за неправильную парковку.

В марте издание L ’ Equipe сообщало, что российский спортсмен получает в «Монако» 300 тысяч евро в месяц. Летом Головин возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов.

Его рыночная стоимость составила 30 миллионов евро. За ним расположились вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

Спортсмен признался, что скучает по родине , пояснив, что что ему не хватает русского менталитета и пельменей.

Штрафы Рубль
10 октября 2024, 19:45
ФАС обнаружила в магазинах завышенные цены на хлеб
РИА «Новости»
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Значительные наценки на хлеб выявили в крупных торговых сетях России. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок, сообщил RT.

По словам Шаскольского, средние наценки на наиболее популярные виды хлеба составляют около 60%, а в отдельных случаях превысили 100%. Он также отметил, что наценки в пределах 5-10% характерны для продукции, реализуемой под собственными брендами сетей.

Глава ФАС отметил, что в среднем наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, поэтому работа в этом направлении продолжается. Сотрудники ведомства проводили анализ цен в торговых сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».

Антимонопольщики ранее проследили за ростом цен на стройматериалы. В результате завели дела на производителей материалов, которые повышали цены, ориентируясь на экспортную альтернативу. Также ФАС отслеживала цены на нефтепродукты и услуги сотовой связи.

ФАС России Россия Магазины

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