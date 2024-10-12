Внешний долг России впервые за 18 лет опустился ниже 300 млрд долларов

К 1 октября внешний долг России составил 293,4 миллиарда долларов. С начала года он сократился на 7,7%, а именно на 24,5 миллиарда долларов. Задолженность банковского сектора увеличилась на 7,1%, до 101,5 миллиарда долларов, органов государственного управления - сократилась на 5,4%, до 30,9 миллиарда, других секторов экономики - уменьшилась на 15,5%, до 160,9 миллиарда.

В последний раз внешний долг России опустился ниже 300 миллиардов долларов в октябре 2006 года. Тогда он составил 269,5 миллиарда долларов. По информации Центроабка, уменьшение связано с сокращением обязательств прочих секторов, в основном по привлеченным кредитам.

Российские заемщики уберегли финскую госкомпанию Finnvera от многомиллионных убытков. Они, несмотря на санкции, погасили долги по кредитам, сообщил RT.