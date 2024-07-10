Совет Федерации одобрил поправки в Бюджетный кодекс

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Ведомство выделило три ключевых положения обновленного кодекса.

Регионам разрешат списать до двух третей задолженностей по бюджетным кредитам при условии, что деньги направят на инвестиции и инфраструктурные проекты.

Муниципалитеты с 2025 года смогут использовать экономию от межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансовое обеспечение программ по нацпроектам.

Туристический налог будет полностью зачисляться в местные бюджеты.

Кроме того, законопроект оптимизирует состав документов и материалов, которые поступают в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередную трехлетку. Теперь он поступит на подпись президенту.

В мае премьер Михаил Мишустин на первом заседании нового правительства назвал главной задачей реализацию указа Путина по нацпроектам.