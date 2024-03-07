Российские активы золотодобывающей компании Polymetal перейдут новому владельцу

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск «Газпрома» к связанным в газопроводом «Ямал — Европа» компаниям на сумму свыше 900 миллионов долларов. Предварительное судебное заседание пройдет в начале апреля. Определение опубликовали в картотеке суда.

ПАО «Газпром» подало иск к Europol Gaz SA, Orlen SA, Earnst and Young sp z oo Corporate Finance Sp. K и Ernst and Young Global Limited. Компания решила взыскать 710 миллионов долларов и почти 886,4 миллиона польских злотых (223 миллиона долларов).

Судья приняла исковое заявление и начала производство по делу. Судебное заседание арбитражного суда первой инстанции, на котором в том числе определят порядок извещения ответчиков, пройдет 10 апреля.

Europol Gaz SA являлся оператором польской части газопровода «Ямал - Европа» , по которому шел газ в Германию. Суд в Варшаве изъял долю «Газпрома» в этой компании. Orlen SA - польский нефтяной концерн, которому передали в управление участок магистрали. Компании Ernst and Young являлись аудиторами.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск «Газпрома» к связанным в газопроводом «Ямал - Европа» компаниям на сумму свыше 900 миллионов долларов. Предварительное судебное заседание пройдет в начале апреля. Определение опубликовали в картотеке суда.