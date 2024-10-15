Страховые пенсии в России вырастут с начала года

Она напомнила, что российская экономика является одной из лидирующих в мире, и государство на уровне роста бюджета увеличивает социальные гарантии и льготы. Несмотря на санкции и экономические сложности, в России индексируются пенсии и растут соцвыплаты, добавила парламентарий.

«С 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на 7,3%, причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих», - подчеркнула Бессараб.

По ее словам, индексацию пенсии получат более семи миллионов работающих пенсионеров. Депутат также анонсировала увеличение льгот для семей с детьми и рост материнского семейного капитала на 7,3% с 1 февраля.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о планах повысить маткапитал в 2025 году на 46 тысяч рублей. За второго ребенка выплата увеличится на 31 тысячу рублей.